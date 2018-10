Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a apreciat luni seara ca ar trebui sa se puna capat Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in cazul Romaniei, avand in vedere ca acesta a reprezentat o anexa a clauzei de salvgardare care a expirat la 1 ianuarie 2010. "MCV a fost o anexa a clauzei de salvgardare inclusa in Tratatul de aderare a Romaniei la UE. Acest mecanism a avut rolul de a oferi eficienta acelei clauze si totodata sa se evite activarea. Dar clauza a expirat la 1 ianuarie 2010. Daca discutam strict juridic, din acel moment MCV nu mai are nicio baza legala in dreptul…