Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, sambata, un mesaj, pe Facebook, in care spune ca "eroii Revoluției au luptat pentru o Romanie a libertații in care nu-și au locul abuzurile". In mai puțin de 30 de minute de la publicarea mesajului, internauții au inceput sa reacționeze, transmițandu-i liderului PSD ca nu are caderea sa vorbeasca despre eroii Revoluției.