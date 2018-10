Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a atacat luni dimineata Ordonanta privind legile justitiei, spunand ca va afecta marile dosare aflate in curs de solutionare. Guvernul este asteptat astazi sa adopte Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu…

- Judecatorul Cristi Danileț se arata revoltat din cauza ca modificarile la legea statutului magistraților au fost publicate luni dimineața.„Modificarile la legea statutului magistraților au fost publicate acum dimineața. Sunt curios daca tot azi se va publica OUG de modificare a modificarilor...#calanoilanimenea”,…

- Guvernul se va reuni luni dimineata, de la ora 9.00, intr-o sedinta extraordinara, pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa puna in acord Legile Justitiei cu solicitarile Comisiei de la Venetia. OUG a fost anuntata de Tudorel Toader imediat dupa intalnirea de la Bruxelles cu liderii europeni.

- Guvernul se va reuni luni dimineata, de la ora 9.00, intr-o sedinta extraordinara, pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa puna in acord Legile Justitiei cu solicitarile Comisiei de la Venetia. OUG a fost anuntata de Tudorel Toader imediat dupa intalnirea de la Bruxelles cu liderii europeni.…

- Guvernul se va reuni luni dimineata, de la ora 9.00, intr-o sedinta extraordinara, pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa puna in acord Legile Justitiei cu solicitarile Comisiei de la Venetia. OUG a fost anuntata de Tudorel Toader imediat dupa intalnirea de la Bruxelles cu liderii europeni.…

- Dupa ce a fost la CSM, in prima parte a zilei, ministrul Justitiei a ajuns in cursul dupa-amiezii la Parlament. UPDATE 17.18 – Ministrul Justitiei a facut precizari cu privire la intrevederea cu Dragnea si Tariceanu, urmare a viztei la Strasbourg si a discutiilor avute de oficialul guvernamental cu…

- "Vreau sa o felicit cu toata forta pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru prestatia de azi, pentru pozitia pe care a avut-o si pentru demnitatea cu care a aparat pozitia Romaniei si imaginea Romaniei in Parlamentul European. Am urmarit si dezbaterea din Comisia LIBE si interventiile de astazi.…

- "Țin sa o felicit pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru prestația de azi, pentru poziția pe care a avut-o și pentru demnitatea cu care a aparat poziția și imaginea Romaniei in Parlamentul European. Am urmarit și dezbaterea din comisia LIBE și am urmarit și intervențiile de astazi…