Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un atac dur la adresa DNA, dupa ce procurorii institutiei au cerut judecarea cu celeritate, adica mai repede, a cazurile presedintelui social-democrat si ale lui Darius Valcov

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca solicitarea facuta de procurorii DNA de preschimbare a termenelor de judecata stabilite de ICCJ in dosarul sau si al lui Darius Valcov "este mult prea pe fata", adaugand ca astfel de cereri se depun doar cand apar situatii exceptionale. "Am…

- DNA a cerut instanței supreme preschimbarea termenelor in dosarele in care sunt judecați Liviu Dragnea și Darius Valcov, procurorii solicitand astfel judecarea cu celeritate a cauzelor. Procurorii invoca articolul 353, alin 10 din Codul de Procedura Penala, care prevede: Completul investit cu judecarea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut, miercuri, la Parlament, o replica dura dupa ce DNA a cerut instanței supreme preschimbarea termenelor in dosarele in care sunt judecați Liviu Dragnea și Darius Valcov, procurorii solicitand astfel judecarea cu celeritate a cauzelor.„Deci am auzit si eu ca…

- Procurorii DNA au despus astazi la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) doua solicitari in care cer judecatorilor sa se dea noi termene in dosarele in care sunt judecati Liviu Dragnea, liderul PSD, si fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov,...

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a publicat observatiile lui Tudorel Toader privind proiectul de administrarea participantiilor statului, mentionand ca atunci cand a fost premier nu a adoptat niciodata un proiect fata de care Ministrul Justitiei nu si-a dat acordul. Ponta mai sustine ca Liviu…

- Consilierul premierului, Darius Valcov, a declarat sambata, la Antena 3, referindu-se la solicitarea adresata de Guvern agentiei de rating Standard & Poors’s cu privire la modificare perspectivei pentru Romania, ca acest demers a fost necesar, pentru ca Romania nu are buget „din cauza presedintelui…

- Fostul premier al PSD, Mihai Tudose, între timp plecat la Pro România face o declarație cel puțin enigmatica despre relația strânsa dintre Liviu Dragnea și Darius Vâlcov.