Dragnea, dupa intalnirea cu primarii: Sa se intalneasca, sa hotarasca. E simplu

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, dupa discutiile cu primarii, ca va exista o crestere de 27% pe toata administratia locala din cotele defalcate, iar la nivelul Capitalei sa se hotarasca in ce mod se impart banii, recomandand edililor o intalnire cu ministrul de Finante.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a participat la ședința Asociației Municipilor din Romania unde au avut loc discuții despre buget. La intalnire a fost prezenta și Gabriela Firea, in contextul in care edilul general al Capitalei a reproșat ca din bugetul Primarie se taie 25%, adica 180 milioane euro.Dragnea…

- Primarul general al Capitalei continua "razboiul" cu Liviu Dragnea, dupa ce l-a provocat pe liderul PSD la o confruntare televizata. Gabriela Firea il acuza pe Dragnea ca afecteaza investitiile in transportul public din Bucuresti. Firea ii critica si pe primarii de sector care au laudat modul in care…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, susține, in contextul in care Gabriela Firea a atras atenția printr-o scrisoare publica asupra diminuarii bugetului Capitalei, ca lucrurile nu stau asa cum au fost prezentate de edil."Scrisorile acestea deschise am crezut ca s-au inchis atunci…

- Reprezentanții administrațiilor locale au precizat, dupa intalnirea cu premierul Romaniei, referitor la postarea lui Liviu Dragnea in care anunța masurile propuse primarilor in ceea ce priveste bugetul, ca procentele anuntate de presedintele PSD nu sunt cele solicitate si dorite de primari."67…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a participat astazi, la Dublin, la ceremonia de extragere a grupelor de calificare pentru Campionatul European de fotbal Euro 2020, alaturi de primarii oraselor-gazda si de reprezentantii tuturor federatiilor de fotbal, inclusiv FRF. Evenimentul, care…