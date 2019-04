Dragnea: După guvernarea Năstase s-a ales praful de sistemul de irigaţii "Sistemul de irigatii - vorbim de un miliard de euro pana in 2020 pe care l-am stabilit impreuna sa fie alocat pentru aceasta lucrare care este de o importanta nationala strategica si vitala pentru agricultura romaneasca. Se vor iriga la finalul anului 2020 doua milioane de hectare. Dar mai aveti canale pentru aproape un milion de hectare, pe care o sa le descoperiti tot cum le-ati descoperit si pe celelalte si pe care trebuie sa le reabilitam. Deci vreau pana in toamna sa ne prezentati programul. (...). Din pacate, de 20 si ceva de ani s-a facut prea putin pentru acest sistem si a fost devalizat.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

