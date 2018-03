Stiri pe aceeasi tema

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca "trebuie schimbata paradigma" in materie de investitii, astfel incat lucrarile sa fie efectuate in scurt timp si sa fie achitate ulterior pe termen lung, nu pe bucati, cu plata pe termen lung. "Schimbam paradigma" "Dupa…

- "O sa pronunt toate numele cand va fi cazul, dar vreau ca aceste nume sa fie spuse in cadru institutionalizat pentru ca vreau si actiuni. S-a facut atat de mult rau si trebuie oprit. Statul paralel vrea sa exercite puterea ilegal. Si inainte si acum e format din oameni din serviciile secrete, o parte…

- „Sa va lamureasca Traian Basescu. Eu n-am inteles asta din discursul meu, dar daca el a tradus asa...”, a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei informale a BPN, referitor la declaratiile lui Traian Basescu potrivit carora PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru preluarea presedintiei…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania". "Am…

- Kelemen Hunor, la Congresul Extraordinar al PSD . Liderul UDMR a declarat, in cadrul Congresului, ca Uniunea va susține aceasta coaliție in Parlament atata timp cat vor susține cetațenii. ”Am venit sa va transmit ca maghiarii nu sunt dușmanii țarii, așa cum se aude prea des, pentru a mari lipsa de…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, i-a trimis o scrisoare guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, in care abordeaza mai multe teme, dar doua intrebari se disting.Citește și: PELERINAJ in biroul lui Liviu Dragnea: liderii PSD, negocieri inainte de Congres In primul rand, Liviu…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Victor Ponta nu rateaza nicio ocazie de a spune intamplari din trecutul lui Liviu Dragnea! Fostul președinte al PSD a dezvaluit ca Dragnea nu rata nicio ocazie de la vilele conspirative ale SRI și il numește mincinos pe actualul sau șef din Camera Deputaților. Asta, pentru ca liderul PSD a declarat…

- Mihai Stoica, atac la FRF: ”Nu imi doresc nici o semifinala. Cupa Romaniei nu merita o echipa ca Steaua”. Decizia Federației Romane de Fotbal de a aproba meciul de miercuri dintre FC Hermannstadt și FCSB, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei i-a infuriat pe oficialii formației bucureștene. Cel…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, intrebata despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale a liderului PSD, Liviu Dragnea, ca este prematura discutia, dar ca "intotdeauna presedintele partidului a candidat la Presedintia Romaniei".

- In aceasta sambata, la matineu, Pandurii va oferi o prima unitate de masura a posibilitaților echipei de fotbal gorjene de a se salva de la retrogradare. Trupa lui Bogoi debuteaza in 2018, pe teren propriu, cu Metaloglobus București, incercand sa sparga gheața, la Motru, acolo nu s-a intalnit…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Liderul USR este de parere ca sefa DNA a fost foarte convingatoare si se declara increzator ca presedintele Iohannis va refuza o eventuala propunere de revocare."(Conferinta)…

- Niciodata lista problemelor nerezolvate nu a fost atat de lunga si diversa. Aproape toata lumea simte ca situatia a scapat de sub control si ca tot ce se face nu sunt decat improvizatii. Cum isi poate imagina cineva ca un om cu sabia lui Damocles deasupra capului poate judeca limpede si poate da sfaturi…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”. …

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, "PSD-ul confiscat de Dragnea (...) distruge tot ce a reusit aceasta tara in ultimii sase ani si ne aduce inapoi la anul 2010". "In 2010 (cand s-au…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- O motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi depusa de PNL, opoziția acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a remarcat vineri ca apar primele micsorari salariale in invatamant, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat public ca salariile nu vor fi taiate, iar ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat joi ca „vor fi taieri si de 40% pentru unii angajati!”.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca va merge in fața unei comisii parlamentare, daca va fi invitat și acolo va incepe sa vorbeasca despre lucrurile subterane care se petrec in Romania. Fara sa vina cu alte completari, Dragnea a intrebat: ”Credeți ca președintele Iohannis este protejat? Nici…

- "Romania e un stat suveran si e de datoria noastra sa aparam aceasta suveranitate cat traim. Suveranitatea nu e atat o stare politica sau una economica; e o stare de spirit", a spus presedintele PSD, Liviu Dragnea, in discursul de la votarea guvernului Dancila. Dragnea a insistat ulterior pe ideea de…

- Un miting are loc, miercuri seara, in Piața Victoriei, acolo unde protesteaza aproximativ 1.000 de persoane. Manifestantii s-au adunat incepand de la ora 18:00. Ei au tobe si vuvuzele, steaguri si pancarte si scandeaza:"Hotii", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Romania, trezeste-te!", "PSD -Ciuma…

- Nationala de fotbal a României a fost repartizata în Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Lausanne. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Simona Arustei)

- Stelian Tanase e de parere ca protestele care au loc in aceasta perioada, in Romania, seamana cu manifestațiile din 1990, de dupa Revoluție. "S-a trecut de la asaltul la baioneta la un razboi de poziții avind același scop – crearea unui regim autoritar menit sa protejeze interesele oligarhiei. Modelul…

- Eurodeputatii romani si straini au fost "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, a declarat la RFI europarlamentarul Catalin Ivan (grup S&D). El a mai spus ca Dancila este "cea mai obedienta si cea mai fidela persoana posibila din tot PSD-ul pentru Liviu Dragnea,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- In doar un an de zile, cu o majoritate parlamentara confortabila, PSD a reușit sa-și darame doi premieri din funcție, carora, culmea, nu le-au fost reproșate performanțele slabe, ci lipsa de comunicare. Liviu Dragnea a reușit inca o data sa se impuna in partid și sa arate ca la ora actuala este cel…

- Decapitandu-si propriul Guvern pentru a doua oara in mai putin de 1 an, lucru nemaiintalnit in afara tarilor bananiere, PSD condus de Liviu Dragnea da dovada de o imensa iresponsabilitate si arunca din nou tara intr-o criza politica. PSD-ALDE pune luptele interne de putere mai presus de interesul Romaniei…

- Vasile Dincu crede ca Mihai Tudose a fost indepartat din funcție pentru ca nu a reușit sa mulțumeasca partidul. Liviu Dragnea a caștigat confruntarea cu Mihai Tudose. Deocamdata, liderul PSD este caștigator, dar ramane de vazut daca va fi caștigator pe termen lung, deoarece crize periodice…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a reactionat dupa demisia premierului Mihai Tudose. El este dezamagit de victoria lui Liviu Dragnea. "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana…

- Intr-o postare pe pagina sa de facebook, europarlamentarul si-a spus parerea fata de rezultatul intalnirii de astazi de la sediul PSD: "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu,…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate esua. 'Daddy,…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a declarat, intr-un interviu acordat ziare.com, ca social democrații au acceptat discursul paranoic al oamenilor din jurul lui Liviu Dragnea, ceea ce a dus la izolarea partidului pe termen lung.“Depinde foarte mult de oamenii…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa, pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare contra reprezentivei similare a Suediei, informeaza site-ul frf.ro. Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, iar orasul gazda va fi anuntat in functie de disponibilitatea arenelor…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, lanseaza un mesaj de susținere pentru premierul Mihai Tudose și arata ca premierul trebuie sa aiba puterea de a decide cu cine poate colabora și cu cine nu. Citește și: Ce va face premierul Mihai Tudose: condițiile in care spune ca va DEMISIONA…

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- Președintele Klaus Iohannis va avea parte de multe provocari din partea oponenților sai politici in viitorul an, iar șeful PSD Liviu Dragnea va trebui sa-și negocieze funcția de șef al social democraților pe parcursul urmatoarelor 12 luni, afirma Cozmin Gușa. Consultantul politic mai susține ca premierul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in fruntea…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi pariem doar pe fotbal. Avem inca o data un pont pe cornere, in cel mai important joc al zilei, Arsenal – Liverpool. Va fi o partida in primul rand deschisa, miza fiind o clasare in top 4. Liverpool este in mare forma, dar Arsenal cauta revanșa, dupa dezastrul…

- "La initiativa Ministerului Mediului, in sedinta de Guvern de astazi, 20 decembrie, s-a aprobat HG privind Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD). PNGD este promovat de catre Ministerul Mediului, conform atributiilor si responsabilitatilor care ii revin in baza Legii nr. 211/ 2011 privind…

- Romania este tot mai aproape de o dictatura parlamentara. PSD ignora democrația și elimina orice dezbatere legata de legile pe care le adopta Parlamentul. Practic ”mașina de vot” aflata la dispoziția lui Liviu Dragnea și a aliaților sai politici trece orice lege fara o minima dezbatere sau analiza,…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…