Dragnea, discuție cu Tajani despre statul de drept: Este foarte important "Eu am avut doua intalniri, una in care am fost cu domnul Tariceanu și cu liderii de grup al partidelor parlamentare și din Camera și din Senat unde fiecare dintre noi ne-am spus puncte de vedere atat in ceea ce privește modul in care noi consideram ca Romania este pregatita sa gestioneze președinția Consiliului in prima parte a anului viitor cat și in cee ce privește funcționarea statului de drept in Romania. Ce este foarte important din punctul meu de vedere, este ca au fost unii membrii din delegația europeana care au și spus ca in orice țara se poate discuta despre statul de drept, foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

