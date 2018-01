Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza...

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii. …

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

- Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza site-ul de stiri palestinian PNN.ps. Amal Jado, secretar de stat…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. Romania ar putea deveni prima tara care se va alatura presedintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel - de la Tel Aviv, la Ierusalim. O declaratie venita de la seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, urmata, la scurt timp, de un mesaj similar al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Comunitatea Internaționala a Evreilor l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD și-a exprimat sprijinul pentru poziția președintelui american Donald Trump privind recunoașterea Ierusalimului ca fiind capitala a Israelului.Citește și: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce Paul Stanescu a…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament un proiect de lege pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Inițitiva prevede „recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept…

- "Parlamentul are menirea de a legifera, de o maniera vizionara si asumata care sunt atributiile, competentele si prerogativele fiecarei puteri, autoritati sau instutii a statului. Parlamentul trebuie sa elaboreze legislatia primara pentru reforma marilor sisteme publice: administratie, sanatate,…

- "In contextul in care suntem in apropierea adoptarii unei noi legi a bugetului, subiectele tratate cu prioritate de cele doua instituții, in special cea de-a doua, sunt de-a dreptul paralele cu adevaratele prioritați ale Romaniei. Modul in care parlamentarii au decis sa prioritizeze anumite subiecte,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu au dreptul sa vorbeasca in numele intregului Parlament, a precizat liderul Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, dupa poziția comuna exprimata de președinții celor doua Camere ale Legislativului…

- "Dupa doua saptamani suntem in acelasi loc, practic, trebuie sa traducem limbajul diplomatic in limbajul cetatenilor. In momentul in care in mesaje oficiale, acum doua saptamani in MCV, ieri si astazi in mesajul Departamentului de Stat al Statelor Unite gasim cuvinte precum ingrijorare, preocupare,…

- ”Președintele nu se poate ascunde in spatele tacerii. Este nevoie de intervenția sa. Atenție, aceasta intervenție a domniei sale cred ca va conta mult in ecuația viitoarelor alegeri prezidențiale.” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3. Dupa ce Ambasada SUA la București a…

- Victor Ponta a reacționat pe Facebook la poziția Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca pentru a putea fi realizata o adevarata reforma a justiției este necesar ca Liviu Dragnea sa iși dea demisia din Parlament. Ponta critica și reacția pe care PSD o are fața de protestele de strada…

- "Evident ca sunt mulți care doresc ca acest guvern sa nu-și realizeze țintele. Nu doresc asta pentru binele Romaniei, ci doresc ca ei sa ocupe acest loc. Este un proces democratic, pana la urma e factor de progres aceasta dorința de a lua locul cuiva", a declarat Tudose, la Antena 3.Potrivit…

- In timp ce Parlamentul a prins avant in demersul de modificare a Legilor Justiției- legi ce au starnit dezbateri și controverse aprinse- iata, ca de cealalta parte, Direcția Naționala Anticorupție calca și ea accelerația in dosarul Tel Drum, principalul vizat fiind Liviu Dragnea, președintele PSD și…

- In timp ce Parlamentul a prins avant in demersul de modificare a legilor justiției, Direcția Naționala Anticorupție calca și ea accelerația in dosarul Tel Drum, in care principalul vizat peste Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților.Surse juridice precizeaza pentru STIRIPESURSE.RO…

- Astazi, la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat: ”Intre ministrul roman de Externe și cel american nu s-a discutat despre situația achiziției de rachete Patriot. Rex Tilleson nu a pus pe tapet aceasta problema. Am vazut ca la intrevedere a participat și Excelența Sa ambasadorul Hans…

- Ultimele evenimente de pe scena politica din Romania au facut ca liderul social-democrat, Liviu Dragnea, sa piarda tot mai mult din increderea romanilor. Astfel, ultimul sondaj realizat de IMAS si citat de Antena 3 si Digi24, arata ca Liviu Dragnea se bucura de increderea numai a 15% dintre romani,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni seara, dupa acuzațiile care i se aduc în noul dosar, ca lupta este una grea, iar miza sa ar fi demisia. ”Nici nu era nevoie sa comande președintele Iohannis, el e cel mai informat om din România. La mine trebuie sa fie moarte,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA, ca a fost sunat de Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, care i-a cerut sa ramana, iar mesaje similare a primit si de la primari si parlamentari. "Am avut o discutie cu domnul Tariceanu. M-a sunat…

- USR ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția, a declarat, luni, președintele partidului, Dan Barna. "Azi dimineața, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA și va propun sa…

- Mihai Gâdea și Mircea Badea au prezentat, duminica, în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3, un "reportaj" despre România și corupția din România, care o are în prim plan pe Laura Codruța Kovesi. „În timpul anchetei, apare…

- „Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a “raportat” producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri”, este reacția fostului premier Dacian Cioloș, intr-o postare pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, și ministrul Petre Daea s-au laudat intr-o…

- "Avem in vedere dezvoltarea Romaniei" Proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor ar putea ajunge în parlament pentru dezbateri la sfârsitul acestei luni, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. El a precizat la postul de televiziune Antena 3…

- Tariceanu spune cand se va retrage din politica. Liderul ALDE a declarat la Antena 3 ca va ieși din viața publica cand DNA va face Guvernul. El i-a acuzat pe cei care au pierdut alegerile ca nu sunt mulțumiți și continua sa zdruncine prin toate metodele: prin diversiuni lansate in spatiul public legate…

- Sunt sedinte peste sedinte si discutii in randul formatiunii social-democrate, dupa recentele declaratii ale prim-ministrului. De altfel, premierul a venit miercuri la Palatul Parlamentului, oprindu-se, potrivit Antena 3, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Sunt mari sanse ca…

- "Nu cred ca e o problema cine castiga sau cine pierde, pentru ca nu asa se pun lucrurile. Este o discutie in interiorul partidului nostru, o discutie care se va inchide in CEx-ul de joi, despre asta este vorba. In Comitetul Executiv se vor discuta toate aceste probleme si acolo se va lua o decizie",…

- "Evident, miza pentru Romania este gasirea unei variante de guvernare care intr-adevar sa guverneze pentru cetațeni, și nu pentru interesele personale ale unei clici penale. Din pacate, suntem aici, iar o moțiune de cenzura este un astfel de instrument. (...) Foarte probabil, da", a spus Barna, la…

- Mai spuneam ca presedintele va lupta prin orice mijloace pentru ca la jumatatea lui 2018, cel mai tarziu, Guvernul PSD-ALDE sa fie doar o amintire, Dacian Ciolos urmand sa revina la butoane, ca premier, cu un cabinet in care PSD sa fie cel mult partener, alaturi de PNL- USR si, poate, UDMR. Nu stiu…

- Tudose confirma tensiunile dintre el și PSD.” Nu as putea spune ca sunt intr-un moment fericit al relatiei cu Liviu Dragne”, a spus premierul, luni seara, la Antena 3. ”Iau in calcul sa-mi dau demisia, daca lucrurile stau atat de rau si ne-am prabusit, plecam acasa”, a mai spus prim-ministrul. Intrebat…