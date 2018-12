Dragnea, dezvăluiri abuzuri DNA: Unde e Kovesi? ''2018 va fi anul inceputurilor. Avem doua obiective mari, bunastare și dezvoltare și dreptate pana la capat, limitarea abuzurilor și cu speranța ca nu vor mai fi. Batalia nu e caștigata. Kovesi spunea ca ''noi suntem DNA''. Nu era numai o lozinca. ''Noi suntem DNA'' era conceptul acestei structuri subterane, și anume ca ei sunt deasupra legii. Unde e Kovesi acum? La Parchetul General. De acolo conduce și DNA și Parchetul General. Lazar e tot acolo, la Inalta Curte. Acum la DNA sunt abuzuri mai mari decat inainte. Acum și de fața cu avocații urla. Speram ca 2019 sa fie anul adevarurilor.'',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- In urma deciziilor nelegale ale Liviei Stanciu, fosta presedinta a Inaltei Curti si a Cristinei Tarcea, actuala presedinta, CCR constata nelegalitatea si Inalta Curte de Casatie si Justitie este obligata sa elibereze pe cei care au fost condamnati in baza completelor nelegal constituite, conform Antena3.roMinistrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, o critica in termeni duri pe fosta sefa a DNA, dar si pe alte persoane din justitie, politica si servicii."Kovesi este unul dintre functionarii care au scuipat pe deciziile CCR, care nu sunt interesati sa respecte Constitutia, legile tarii si deciziile CCR.…

- Steluța Cataniciu acuza faptul ca decizia de condamnare in prima instanța a Andreei Cosma nu ar fi dreapta. Mai mult, a susținut la Sinteza Zilei, de la Antena 3, ca unul dintre motive a fost discreditarea. "Ma gandeam care ar fi motivele care o determina și pe ea și pe unii din țara asta…

- „E un infractor care s-a cocoțat in cea mai inalta funcție a statului roman”, a spus șeful PSD. „Am vazut un om in panica, nervos și iritat, dar in panica. Vedem un președinte panicat pentru ca vede cum se destrama sistemul odios care l-a protejat atația ani. Vede cum se strange funia in jurul parului”,…

- ''Vreau sa comentez declarația de marți a lui Klaus Werner Iohannis. Vedem un președinte in panica. Eu am prezentat luni doar cateva documente care au ieșit in spațiul public. Nu a raspuns la ce am prezentat eu, in schimb a pus placa cu infractorul. In trecut mai era cineva care folosea asta, cu…

- Preșdintele PNL, Ludovic Orban, susține, la aceasta ora, o conferința de presa la Brașov, alaturi de președntele filialei județene a liberalilor și șeful administraiei publice județene, Adrian Veștea. Orban: „Vrem sa-l trimitem acasa pe Tudorel Toader, care a distrus instituțiile justiției din Romaniei…

- „A fost o poveste intreaga cu Referendumul. Nu am avut de ce sa ma pronunt, pentru ca, pe de o parte, povestea cu familia e foarte clara pentru cine este crestin, e clar cum trebuie sa se desfasoare ea. Pe de alta parte, exista ingaduinta societatii cu privire la lucruri care se intampla de mii de ani,…

- Guvernul va sesiza CCR pe motiv ca Inalta Curte nu a respectat o lege modificata de majoritatea PSD-ALDE atunci cand a stabilit completul care-l va judeca definitiv pe Liviu Dragnea, complet pe care liderul PSD il considera defavorabil. E o procedura similara cu cea care a dus la revocarea sefei DNA.