- UPDATE: PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru ministrul Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea lui Tudorel Toader. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu. Stirea initiala…

- UPDATE: Partidul Social Democrat a votat, miercuri, retragerea spirjinului pentru Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea ministrului Justiției. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in sedinta Comitetului Executiv, pentru a-i retrage sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader, sustin surse politice pentru Adevarul. Motivul: Toader a refuzat sa initieze ordonanta de urgenta care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de problemele penale. Robert…

- ​Calin Popescu Tariceanu spune ca Tudorel Toader și-a facut treaba la Ministerul Justiției și doar unii cred ca nu a facut destul. Liderul ALDE a precizat ca nu a discutat, la întâlnirea miercuri în Parlament, cu Liviu Dragnea despre posibila remaniere a lui Toader, informeaza Mediafax.„Nu,…

- Intrebat despre zvonurile potrivit carora ministrul Tudorel Toader s-ar fi intalnit cu președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a raspuns, la Antena 3, in emisiunea "Ediție Speciala" cu Razvan Dumitrescu: "Am auzit și eu zvonurile astea". Intrebat daca ar fi adevarate sau e "o șoparla", a raspuns…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a postat pe Facebook cateva ”simple precizari” in contextul speculațiilor aparute in presa in ce privește absența sa din minister in contextul anunțatei OUG privind modificarea Codurilor Penal și de Procedura Penala. ”Nu mi-am rupt piciorul; nu m-am internat in spital;…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la un post TV, ca exista nemultumiri serioase în partid în legatura cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar ca el zice sa mai astepte.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a reevaluat pe ministrul Justiției, Tudorel Toader. Daca in urma cu doua saptamani exprima public nemulțumiri, acum a revenit la sentimente mai bune și le cere celor din PSD sa mai aiba puțina rabdare pentru ca la Ministerul Justiției se lucreaza la Ordonanțele…