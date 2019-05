Dragnea, detalii despre anunţul pe care-l va face duminică seara "O sa spun ceva bun, nu ceva rau", a fost singurul lucru pe care l-a declarat Liviu Dragnea, presedintele PSD, cu privire la anuntul pe care il va face duminica seara. Reamintim ca liderul PSD a declarat, in urma cu cateva zile, ca in seara alegerilor, dupa aflarea rezultatelor, va face un anunt important. Despre acest lucru au facut declaratii si alte voci din PSD, printre care si Olguta Vasilescu: ''Haideți sa vedem ce va anunța duminica seara, dupa ce o sa pierdem alegerile, cum ne spune președintele statului paralel ca e paralel și cu ce se intampla in Romania. Eu cred ca este important… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

