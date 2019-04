Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a negat luni ca Florian Coldea ar fi consilierul sau, spunand ca acesta este unul dintre oamenii care au facut rau Romaniei și l-a condamnat, prin presiuni, de trei ori și vrea sa o faca și a patra oara. "Pe mine Coldea (n.r.: sa il consulte)? "Sfetnicul" meu…

- Dupa ce Victor Ciutacu i-a spus ca a ințeles ca Florian Coldea este ”sfetnicul sau de taina”, Liviu Dragnea a raspuns: ”Sfetnicul meu de taina m-a condamnat de trei ori pana acum, direct și personal, și vrea sa ma condamne și a patra oara. Florian Coldea, direct și personal. V-o spun cu nume și prenume:…

- Cozmin Gușa acționar al Realitatea Media, a anunțat luni seara, in emisiunea lui Denise Rifai, ca firma a intrat in faliment, iar acest lucru a fost comunicat luni seara la ora 21.00. Gușa le-a adus acuzații pentru situația in care a ajuns compania lui Liviu Dragnea, liderul PSD, dar și lui Florian…

- Frans Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat, dupa o intrevedere cu Liviu Dragnea, liderul PSD, ca acesta "nu vrea sa paraseasca familia (PES,n.red.), vrea ca posibilele neințelegeri sa fie rezolvate",oficialul UE adaugand ca "nu știe daca Dragnea chiar crede ceea ce spune".Citește…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune despre Liviu Dragnea ca „e nevoie de mult tupeu ca, dupa ce ti-ai pus slugile din tara sa-l dea in judecata, sa te duci in fata socialistilor europeni condusi de acelasi Frans Timmermans si sa vorbesti despre valori comune”.

- Liviu Dragnea a anunțat zilele trecute printr-o postare pe Internet ca „Viitorul suna bine”. Liderul PSD a convocat o ședința la care a participat ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici, ministrul Economiei Niculae Badalau, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și consilierul premierului Darius Valcov.Consilierul…