- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reactie foarte violenta fata de prezenta presedintelui Iohannis la sedinta de guvern. „In locul doamnei Dancila, eu nu il primeam in curte, pur si simplu. Ai tupeu sa mergi la o sedinta de guvern pe care tu il blochezi?”, a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca daca se afla in locul premierului Viorica Dancila nu i-ar fi permis presedintelui Klaus Iohannis nici macar accesul in curtea Executivului si ca nu intelege de ce a mers la sedinta de Guvern.

- Liderul, PSD Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a participat la ședința Guvernului Dancila."Fiecare om din Romania are dreptul sa se faca de ras. Cu toate ca ma certați ca am indraznit sa spun asta, in viziunea mea s-a facut de ras.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Consiliul National al partidului, ca Romania a fost acuzata "de lucruri care se intampla si care exista peste tot in Uniunea Europeana", ca...

- „Nu prea mai am asteptari de la acest recurs. Adica nu mai am incredere ca, cel putin in ceea ce ma priveste, si nu numai, ca justitia este oarba, dupa ce am primit a doua condamnare fara nicio proba. Sa spui ca nu sunt probe si sa fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, sa trimiti in inchisoare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la emisiunea moderata de Mihai Gadea si Mircea Badea la Antena 3, ca exista un plan clar pentru ca Guvernul sa cada pana la finele acestui an. Totul in contextul in care Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene. "Preluarea…