Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca presedintele Klaus Iohannis va refuza toate propunerile Vioricai Dancila pentru cele trei ministere, iar daca premierul nu vrea sa stea cu un cabinet schiop, singura varianta este restructurarea, care implica un nou vot de incredere al Parlamentului, varianta…

- Liviu Dragnea susține ca singura varianta pentru remanierea guvernamentala este cea realizata prin Parlament, menționand ca președintele nu va accepta propunerile premierului."Ii doresc succes doamnei Dancila sa aștepte. Nu cred ca il mai intereseaza pe Iohannis. Se va intampla cand se va…

- ''Au greșit grav. I-au pus in brațe președintelui un cadou neașteptat și neotravit. Au greșit impreuna, nu separat. Credeți ca Liviu Dragnea nu are mijloacele necesare pentru a-i comunica doamnei Dancila ce are de spus in mod direct sau la telefon? De ce o face prin intermediul mass-media? O face…

- ​​Liviu Dragnea susține ca restructurarea ramane in continuare o varianta pentru PSD-ALDE, iar premierul Dancila ar trebui sa spuna, dupa Sarbatori, daca și-o asuma sau nu. „Am avut o discuție luni in Coaliție, i-am prezentat care este majoritatea in Parlament, pe care noi am ținut-o pana acum, și…

- Cristian Terheș, candidat PSD la europarlamentare, a avut marți seara, la B1TV, un schimb de replici cu senatorul PNL Alina Gorghiu.„Vizavi de acest scandal provocat de pozitia lui Iohannis. Sunt 3 ministri care si-au dat demisia, rolul presedintelui era sa ia act de demisii tinand cont ca…

- Luni, Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru acest an. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustinea sambata, ca bugetul de stat a fost construit foarte bine si foarte riguros si nu este nevoie de modificarile cerute…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, sambata, in judetul Ialomita, ca Guvernul se va reuni in sedinta de urgenta, luni, pentru a reface legea plafoanelor, dupa ce proiectul a fost declarat neconstitutional de catre CCR. Despre legea bugetului pe 2019, Dragnea spune ca Parlamentul o va trimite…

- Presedintele a intors, vineri, in Parlament bugetul de stat pe anul in curs. In acest sens, a adresat presedintilor celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, o cerere de reexaminare. Totul, in conditiile in care in prima faza, dupa, in 20 februarie, ce legea bugetului fusese trimisa…