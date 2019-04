Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror șef DNA, Laura Codruța Kovesi, a vorbit despre decizia pe care a luat-o cand s-a hotarat sa candideze pentru procuror șef european.Citește și: VIDEO Antrenorul Laurei Codruța Kovesi a facut DEZVALUIREA - Ce porecla avea in copilarie fosta șefa a DNA „Imi doresc sa-mi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ramas fara cuvinte dupa ce fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi a castigat la votul din Comisia LIBE pentru postul de procuror-sef European. Intrebat in limba engleza de un jurnalist strain, cum comenteaza aceasta victorie, Dragnea a pretins ca nu stie limba engleza.

- Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean susține ca Laura Codruța Kovesi este tot mai aproape sa ocupe funcția de procuror-șef european. Zegrean spune ca cei care se tem de Codruța probabil au ceva de ascuns sau sunt invidioși pentru succesul de care se bucura.Citește și:…

- Laura Codruta Kovesi a castigat voturile in comisia LIBE pentru functia de procuror-sef european. Dupa audierile celor trei candidati pentru postul de procuror-sef european in Comisiile LIBE si de control bugetar din Prlamentul europan, seara trecuta, in Comsia CONT a avut loc un vot consultativ, al…

- Laura Codruța Kovesi provoaca un val de dezamagire in PSD, aceasta fiind deja cu un pas in funcția de procuror european. Iar cum din aceasta poziție va putea realiza anchete cu privire la frauda din fonduri europene, deci inclusiv dosarul Teldrum, veștile par intr-adevar critice pentru Liviu Dragnea…

- Laura Codruța Kovesi este oficial urmarita penal, ea afirmand vineri la ieșirea de la Parchetul General ca a luat la cunoștința acuzațiile și ca are calitatea de suspect in dosarul de luare de mita, abuz in serviciu și marturie mincinoasa

- Presedintele USR, Dan Barna, declara ca faptul ca Laura Codruta Kovesi a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor fix in ziua cand trebuia sa ajunga in Parlamentul European pentru a-si sustine candidatura la functia de procuror-sef european ar indica implicarea liderului PSD, Liviu Dragnea,…

- The Guardian publica un articol pe tema opiozitiei ministrului Justitiei Tudorel Toader fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror - sef european, publicatia notand ca acesta a promis sa faca tot ce-i sta in putere pentru a bloca accesul candidatului laudat al tarii sale la aceasta…