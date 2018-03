Dragnea, despre sustinerea lui Iohannis pentru presedintia Consilului European: Nu m-am dus cu gandul acolo. Eu am vorbit despre presedintia Consiliului Uniunii Europene, care inseamna o oportunitate pentru noi

Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea, referitor la sustinerea lui Iohannis la presedintia Consiliului European: "Nu m-am dus cu gandul acolo" Dupa ce fostul presedinte Traian Basescu spune ca PSD a votat practic pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European, presedintele PSD Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referitor la declaratiile lui Traian Basescu, potrivit carora una din rezolutiile adoptate in Congres arata ca PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis la presedintia Consiliului European, ca el n-a inteles asta si nici

- „Sa va lamureasca Traian Basescu. Eu n-am inteles asta din discursul meu, dar daca el a tradus asa...”, a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei informale a BPN, referitor la declaratiile lui Traian Basescu potrivit carora PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru preluarea presedintiei…

- Liviu Dragnea a declarat ironic luni, intrebat daca PSD il va susține pe Klaus Iohannis pentru al doilea mandat, ca este „intr-adevar o știre importanta”. „Asta intr-adevar este o știre importanta. E o mare surpriza. ”, a spus Liviu Dragnea. Cat despre dezvaluirea lui Traian Basescu,…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Presedintele PSD vine cu explicatii, dupa ce in presa au aparut unele declaratii controversate pe care acesta le-a facut in primul Birou Permanent National, dupa congresul social-democratilor. Liviu Dragnea sustine ca a discutat cu noii sefi ai partidului, dar nu s-au stabilit inca responsabilitati…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Traian Basescu a fost taxat dur de fosta sa consiliera, care spune ca fostul președinte a facut o greșeala impardonabila in direct la televiziunea B1. Liderul PMP ar fi spus ca Liviu Dragnea și PSD au votat pentru susținerea lui Klaus Iohannis la șefia Consiliului European. Raluca Boboc a reacționat…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, a precizat pentru News.ro…

- "Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile, rafuielile politice, politicile partizane si sa stabilim impreuna care sunt proiectele majore pe care trebuie sa le aiba Romania in vedere, dar si care sunt realizabile.”, a spus Liviu Dragnea, sambata, la Congres. Traian Basescu a descifrat cuvintele…

- La doar o zi de la marele Congres PSD, Traian Basescu a dezvaluit un aspect mai puțin cunoscut de presa. Social-democrații ar fi votat susținerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European.

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa. La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i-a intrebat pe delegatii PSD: "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a vrut sa comenteze declaratiile lui Gabriel Oprea referitoare la modul cum l-a ajutat de mai multe ori in cariera, precizand ca va vorbi mai multe dupa Congresul PSD de maine.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca in timp ce se faceau „chermeze” cu sefii serviciilor de informatii, el era condamnat, afirmand ca la Congresul PSD se va discuta mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament.

- Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, joi, legat de nemultumirile exprimate de unii membri PSD in privinta candidaturilor la Congresul din 10 martie, ca nu stie cat de bine le face "acest scandal exagerat", dar ar fi bine sa se gandeasca si la partid. "Daca mi-aduc…

- CEx al PSD | Dragnea: Vor fi 16 vicepresedinti, pentru fiecare regiune, opt femei si opt barbati Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx, ca partidul va avea opt vicepresedinti, unul pentru fiecare regiune, opt dintre acestia fiind barbati, iar opt femei. Liderul…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr-o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Pana joi seara, petitia fusese semnata de peste 103.600…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei, atributul de a o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut ca nu se pune problema demararii procedurii de suspendare a șefului statului, in cazul in care Klaus Iohannis refuza propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi, propunere formulata de ministrul Tudorel Toader.

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani si despre scandalul declansat in urma cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Mai exact, seful statului a vorbit si despre controversele iscate dupa invocarea legii 303/2004,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. "Am vorbit despre presedintia…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, afirma ca nu a dorit sa aiba o discutie cu presedintele Klaus Iohannis despre situatia de la SPP, institutie aflata in subordinea CSAT. Declaratia liderului PSD vine la doar cateva minute dupa ce Parlamentul a votat infiintarea unui comisii speciale de ancheta cu…

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- "Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba o poziție la Bruxelles, in ceea ce privește țara noastra, ceea ce am vazut ca a facut. Am convenit atunci sa avem o intalnire in trei. S-au discutat aseara cateva teme…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Liviu Dragnea declara in vara, dupa nominalizarea lui Mihai Tudose, ca nu va mai trece pe la Cotroceni cu un premier de manuta in mandatul lui Klaus Iohannis. Mai nuantat, presedintele sugera in toamna ca nu va mai accepta o alta propunere a PSD pentru Palatul Victoria. Si iata-i din nou fata in fata.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Delegatia PMP a intrat in urma cu scurt timp la consultarile cu seful statului pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Delegatia Partidului Miscarea Populara care a sosit la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii,…

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Liviu Dragnea nu va propune numele viitorului premier la ședinta de marți a Comitetului Executiv. Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mâna buna la precedentele nominalizari, astfel încât se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus…

- Mihai Tudose, impreuna cu ministrii sai, a depus juramantul in data de 29 iunie 2017. La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau sa insel increderea acordata. Voi fi prezent in Parlament…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- In PSD se duce o lupta pentru determinarea taberelor, iar dupa mesajele pro-Liviu Dragnea, acum incep sa apara și mesajele favorabile lui Mihai Tudose. Președintele PSD Buzau și al CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, iși declara susținerea totala pentru Tudose.Citește și: ASALTUL final al taberei…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- Liviu Dragnea a lansat un atac extrem la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca e șeful statului paralel.”Nu cred ca este strain, președintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se inșala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe…