- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca ministrul Educatiei nu a spus coalitiei despre ordonanta simpla privind predarea limbii romane in scolile cu predare in limba minoritatilor. Acesta a adaugat ca are asigurari de la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca problema va fi rezolvata.

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat luni ca inca nu a discutat cu liderii PSD despre protocolul de colaborare parlamentara intre cele doua formatiuni, iar acest lucru se va intampla cel mai probabil saptamana viitoare.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea: 'Fosti ministri…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, la iesirea din biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nu stie daca referendumul pentru redefinirea notiunii de familie va avea loc in octombrie, pentru ca mai sunt pasi procedurali de indeplinit.

- Presedintele organizatiei PSD Sector 5, Daniel Florea, se declara mahnit si revoltat de faptul ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu i-a cerut liderului PSD Liviu Dragnea sa faca un pas in spate, sustinand ca in acest fel fostul ministru al Educatiei ar fi devenit "o portavoce" a adversarilor…

- "Vrem sa inchidem odata aceasta definitie a abuzului in serviciu pentru ca prea s-au intamplat aceste abuzuri in ultima perioada si acestea noua ne-au dat de gandit. Vom discuta, inteleg ca exista o propunere din partea Ministerului Justitiei cu un prag minimal, dar, repet, e foarte important sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus la Galati, referitor la motiunea de cenzura, ca probabil Liviu Dragnea a promis UDMR lucruri pe care el nu le-ar fi promis niciodata. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca daca cineva face afirmatii despre situatii nerealiste, nu exista un partener de dialog.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la Zetea, ca in Parlamentul Romaniei nu exista o opozitie clara, ci mai multe opozitii, una fiind opozitia lui Liviu Dragnea reprezentata de Victor Ponta. "Pe partea opozitiei deja exista o dezbinare, lupta intre ei. Putem intra acolo,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Ludovic Orban „a pierdut orice contact cu realitatea”, dupa ce a declarat ca moțiunea de cenzura a picat din cauza Uniunii, apreciind ca o schimbare a Vioricai Dancila cu liderul PNL nu e o mare afacere.Citește și: Ion Cristoiu anunța cel mai…