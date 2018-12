Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea susține ca in cursul acestei seri va avea o discutie cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, iar maine va discuta cu premierul și cu ministrul Justitiei privind sesizarea CCR in cazul refuzului președintelui de a semna demisiile lui Lucian Sova si Paul Stanescu."Asteptam sa…

- "Daca dumnealor se grabesc, ii priveste. CCR nu are ce sa spuna, sunt intr-un timp rezonabil de raspuns", a afirmat Iohannis, potrivit news.ro. Presedintele a precizat ca Guvernul e complet, iar guvernantii "nu au decat sa-si faca treaba". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat,…

- Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la ministerul Transporturilor. La sedinta PSD de azi a fost invitat si ministrul justitiei, Tudorel Toader. Liviu Dragnea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost intrebat, marti, la Parlament, daca va da o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. El a evitat sa dea un raspuns categoric si a precizat ca va raspunde la momentul potrivit. Afirmatia ministrului vine in contextul in care PSD ii reproseaza ca nu…

- "Sa nu fi facut vreo confuzie doamna Firea (cea care a spus ca Tudorel Toader este vizat de remaniere - n.red.) cu listele, ca tot umblau cu liste. Nu e facuta de nimeni, am vorbit si cu domnul Tariceanu ieri. Ministrul Justitiei, domnul Toader, este pe un loc al PSD, negocierea a fost foarte clara:…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca nu exista nicio lista cu miniștri care ar putea fi remaniați, insa a precizat ca Ministrul Justiției este pe un loc al PSD, pentru ca la formarea Guvernului ALDE și-a asumat patru ministere, iar Justiția nu face parte dintre acestea.

- Antena 3 transmite, pe surse, ca ar urma sa fie schimbați nu mai puțin de noua miniștri. Gabriela Firea spunea, vineri, inainte de CExN ca Liviu Dragnea nu mai vrea doi miniștri in Guvern: Tudorel Toader, ministrul Justiției, și Paul Stanescu, vicepremier și ministru al Dezvoltarii. Varujan…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste de la 12.30 pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…