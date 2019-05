Stiri pe aceeasi tema

- Decizie definitiva in dosarul angajarilor fictive in Teleorman Foto arhiva Înalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta, la 27 mai, decizia definitiva în dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. În prima instanta, liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Ultimul termen in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman se judeca luni la Curtea Suprema in absenta liderului PSD. Avocatii lui Dragnea au depus mai multe cereri prin care au cerut amanarea procesului. Completul de 5 judecatori a respins toate cererile inculpatilor si a cerut…

- Curtea Suprema a respins, joi, cererea DNA de preschimbare a termenului de judecata in dosarul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea…

- Liviu Dragnea si-ar putea afla sentinta in dosarul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, pe 20 mai. Asta pentru ca judecatorii Curtii Supreme au decis astazi amanarea unei sentinte. In prima instanta Dragnea a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare.

- Inalta Curte judeca, astazi, un nou termen in dosarul lui Liviu Dragnea. Șeful PSD a ajuns la Instanța Suprema, unde va fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. In prima instanța, a fost condamnat la trei ani și jumatate de inchisoare.

- Aparatorii lui Liviu Dragnea și cei care o reprezinta in instanța pe fosta directoare DGASPC Teleorman au depus la Inalta Curte de Casație și Justiție cereri prin care susțin ca decizia a fost pronunțata in prima instanța de un complet nelegal. Mai mult, aceștia cer rejudecarea dosarului de catre un…

- Instanța suprema a stabilit ca primul termen in apel in dosarul in care Darius Valcov a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare sa aiba loc pe 16 aprilie.Cauza a fost inregistrata vineri, fiind repartizata completului de 5 judecatori al ICCJ numarul 3, format din Luciana Mera,…

- Liviu Dragnea refuza sa se gandeasca la o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale pana ce nu vor trece alegerile europarlamentare din mai. Președintele PSD a declarat ca in nici un caz nu va candida la europarlamentare, iar despre o eventuala candidatura la prezidențiale va decide numai dupa…