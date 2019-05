Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara la Antena 3 despre scrisoarea lui Frans Timmermans ca modificarea codurilor penale respecta la virgula deciziile CCR și principiile din celelalte state membre UE.Citește și: Șerban Nicolae șterge pe jos cu Frans Timmermans și socialiștii europeni…

- "Am semnat-o deja astazi dupa-amiaza (proiectul de lege pentru sanctionarea dublului standard -n.r.), impreuna cu Vali Steriu am lucrat la ea. Nu este o lege complicata, e foarte simpla, dar e foarte dura. (...) Legea iese din Parlament in sesiunea asta obligatoriu. In luna iunie iese, in procedura…

- Conform Administratiei Prezidentiale, in sesizarea catre CCR, presedintele Iohannis arata ca, ''prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale''. Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate.Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea art.30 din Legea nr.312/2004…

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de luni, care va incepe la ora 16.00, proiectul inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae care prevede ca Banca Naționala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur.Inițativa…

- Uniunea Europeana exporta corupție in Romania (Liviu Pleșoianu), finanțeaza, alaturi de NATO, statul paralel (Liviu Dragnea), se amesteca in politica interna și sfideaza legile romanești (Viorica Dancila). Romania este tratata ca o țara de mana a doua (Calin Popescu Tariceanu), MCV-ul blocheaza legile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a raspuns, luni, dupa protestele actorilor, care au ieșit in strada ca sa-i sprijine pe magistrați. "Si eu ii sprijin pe magistrati si ii sprijin cu toate puterile mele. Pe magistratii din Romania. Nu vad de ce nu i-as sprijini. Nu am facut absolut nimic, nici eu, nici PSD,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan a transmis, luni, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD, ca s-ar impune modificarea Ordonantei 7, de modificare a legilor justitiei. Liderul judetean afirma ca este nevoie de trecerea sectiei speciale de anchetare a mafistratilor in subordinea Procurorului…