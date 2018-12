Stiri pe aceeasi tema

- "Eu inteleg ca astazi a fost o "tentativa de lovitura de palat" - de Palat al Parlamentului. S-a marit introducerea unui amendament, in asa fel incat, in etapa urmatoare, sa poata fi schimbat presedintele Camerei Deputatilor, ca dansul este tinta. Pentru asta, era nevoie de o majoritate. Faptul ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat miercuri un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa scandalul din Parlament, unde PNL a cerut revocarea lui de la conducerea Camerei Deputaților. Dragnea a spus ca in spatele acestei mișcari a opoziției s-ar afla șeful statului - "Iohannis zapciul"…

- Liderul PSD Liviu Drganea sustine ca in spatele razboiului din Parlament se afla presedintele Klaus Iohannis. „Asta e stilul lui Iohannis, asa cum a luat cu japca si casele din Sabiu. Deci asta e presedintele nostru, Iohannis japciul“, sa spus liderul PSD.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, lanseaza acuzații extrem de grave la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. "Nu e prima data cand au cerut revocarea nici nu au votat astazi vedem inca o incercare eșuata de a prelua Guvernul. Tot cu japca vor sa preia și Parlamentul, asta e stilul…

- ”Astazi a fost o incercare de forta de a da jos presedintele Camerei Deputatilor. Stim ca urmeaza un an electoral, ca tot acest stat paralel nu face altceva decat sa ne aduca in postura de a nu avea un candiat viabil in campania electorala, dar ce mi se pare mai ingrijorator decat orice sunt cele…

- Atmosfera tensionanta la Camera Deputatilor, miercuri, pe fondul solicitarii Opozitiei de revocare a lui Liviu Dragnea de la sefia Camerei si inlaturarea vicepresedintelui Florin Iordache si a refuzului social-democratilor de a da curs acestor solicitari. Potrivit realitatea.net, Opozitia a recurs…

- Mișcare de ultima ora a liderului PSD, Liviu Dragnea.Acesta și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților pentru o zi. Cel care ii va ține locul este chiar fostul ministu al Justiției, Florin Iordache. Mișcarea liderului PSD vine in contextul in care Camera Deputaților va depune…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, vine astazi in Romania intr-o vizita oficiala, informeaza un comunicat al Comisiei Europene. ”Pe parcursul vizitei sale, inaltul oficial european se va intalni cu dl. Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, dl. Calin Popescu Tariceanu, presedintele…