Bucuresti, 7 mai /Agerpres/ - Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, afirma ca nu mai este "fezabila" o dezbatere in Parlament referitoare la restructurarea Guvernului. Intrebat, marti, la Parlament, daca a mai avut o discutie cu premierul pe aceasta tema, in conditiile in care Viorica Dancila a declarat in aceeasi zi ca nu a primit un raspuns de la presedintele Iohannis, Dragnea a spus: "In opinia mea, nu cred ca doamna prim-ministru isi va schimba optiunea si nu cred ca va... Nici nu mai e fezabil sa discutam sa se vina in Parlament. Mai sunt doua saptamani si ceva pana…