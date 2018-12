Liviu Dragnea susține ca are o relație foarte buna cu premierul israelian și ca amandoi sunt de parere ca relația dintre cele doua state poate fi foarte apropiata.

"Eu am o relație foarte buna cu premierul israelian. Nu se bazeaza pe niciun interes. Amandoi avem percepția ca colaborarea dintre Romania și Israel poate fi foarte buna. Se fac doi ani de cand Romania nu are ambasador in Israel. Iohannis nu ne-a dat niciun raspuns. Este o acțiune extrem de jignitoare la adresa statului", a spus liderul PSD in emisiunea ''Sinteza Zilei'', la Antena 3.