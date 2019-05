Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat luni seara la Antena 3 daca relatia intre presedintele PSD si premier s-a racit, el a spus: "Nu. Nici vorba. Sunt destui care... e acelasi scenariu: ca sunt probleme. Nici vorba, ne-am intalnit, vorbim. Dumneaei merge in campanie intr-o parte, eu merg in alta parte. Cateodata ne mai intalnim".…

- Liviu Dragnea a anunțat-o pe Viorica Dancila ca dupa alegerile europarlamentare vor avea o discuție despre ceea ce s-a intamplat cu remanierea guvernamentala. Premierul a refuzat un vot in Parlament și i-a dat ocazia lui Klaus Iohannis sa refuze miniștrii propuși de PSD, iar Guvernul are 3 posturi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea anunta ca partidul nu mai ia in calcul o restructurare a Guvernului, in Parlament, pentru ca premierul Viorica Dancila nu si-a schimbat decizia in privinta remanierii si mai sunt doar doua saptamani pana la alegerile europarlamentare din 26 mai. Dragnea a spus, la Parlament,…

- Motivul ar fi dificultatea cu care mai pot fi adunati parlamentarii in plen pana atunci, cei mai multi fiind prinsi in campania electorala. "Am vazut ca domnul presedinte Iohannis a respins propunerile, asteptam cu interes motivarea. Voi vorbi ulterior si cu doamna Dancila, sa vedem ce e…

- Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa dea un raspuns in privinta motivelor care au stat la baza respingerii propunerilor de ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, si nu trebuie asteptat pana cand expira interimatul mandatelor, considera premierul Viorica…

- „Pentru mine, ca premier este foarte important sa ne ocupam de buna organizare a alegerilor europarlamentare si a referendumului. Ieri a fost sedinta pregatitoare si vom vedea care este forma finala", a spus Viorica Dancila. Intrebata cu privire la unele prevederi legate de interdictia autoritatilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, ca in coalitia de guvernare s-a decis ca, dupa Sarbatori, premierul Viorica Dancila sa prezinte daca doreste sa vina in Parlament cu o schimbare a structurii Guvernului sau daca doreste sa continue cu interimatul la ministerele Justitiei, Fondurilor…

- Traian Basescu spune ca decizia lui Klaus Iohannis de a respinge remanierea propusa de Viorica Dancila era previzibila și va incurca lucrurile și mai mult. "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea…