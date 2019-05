Dragnea, despre referendumul lui Iohannis: La Parchet este o sesizare de la SRI

Stiri pe aceeasi tema

- ''Omul asta se scalda in ridicol și in penibil de foarte mult timp. PSD nu a boicotat niciun referendum in Romania, ba dimpotriva. Cei care au boicotat referendum au fost USR, PNL, el. Omul asta minte intr-una. Eu nu am fost condamnat pentru fraude la referendum '', a declarat Liviu Dragnea, in emisiunea…

- Justiția din Romania trebuie sa ramana independenta! In democrație, justiția trimite infractorii la pușcarie și, in niciun caz, infractorii nu iși permit sa puna bocancul pe gatul justiției, așa cum și-au permis PSD și Liviu Dragnea sa faca. Pentru acest lucru, pe 26 mai, cand mergeți sa votați la alegerile…

- ”Liviu Dragnea: 57 de miliarde de lei era fondul de salarii in 2016. Spuneau ca nu au bani. Noi cum am reușit sa creștem salariile la 86 de miliarde de lei? Victor Ciutacu: Fostul dumneavoastra camarad, Victor Ponta, ar raspunde: imprumutandu-va din strainatate. Liviu Dragnea: Ce minciuna.…

- Intrebat de Victor Ciutacu daca Augustin Lazar ar mai avea ce sa caute in magistratura, Liviu Dragnea a raspuns: ”Categoric nu. Au fost totuși niște speranțe mari la Revoluție. Aduceți-va aminte ca totuști procurorul general al Romaniei. Nu am nimic personal cu acest om. E greu sa spui ca…

- ”Este un semn mic. Acest om trebuia scos din magistratura instantaneu. Aduceți-va aminte cum il ținea in brațe fosta șefa a DNA. Asta este un semn mic. Și este o decizie corecta. Dar cu o floare nu se face primavara”, a declarat Liviu Dragnea in direct la Romania TV. Inalta Curte de Casatie…

- Dupa ce Victor Ciutacu i-a spus ca a ințeles ca Florian Coldea este ”sfetnicul sau de taina”, Liviu Dragnea a raspuns: ”Sfetnicul meu de taina m-a condamnat de trei ori pana acum, direct și personal, și vrea sa ma condamne și a patra oara. Florian Coldea, direct și personal. V-o spun cu nume și prenume:…

- ''Referendumul este o pacaleala. O sa aiba o problema cu USR și cu Cioloș, de aceea eu nu cred ca ei o sa voteze la referendumul lui Iohannis. Nu știu cum o sa voteze oamenii aștia la referendum cand Cioloș a aprobat OUG de modificare a Codului penal. A modificat inclusiv pedepse, ceea ce…