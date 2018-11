Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, legat de afirmatia premierului israelian ca este sigur ca Romania isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, ca el nu este „comentatorul sau consilierul” lui Benjamin Netanyahu.

- Premierul israelian, Benjamin Natanyahu, a anunțat vineri la Varna in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila ca mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este doar ”o chestiune de timp.”. In cadrul intalnirii, șeful guvernului israelian a spus ca poziția Guvernului…

- Premierul României, Viorica Dancila se va întâlni, vineri dimineata, la Varna, Bulgaria, cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu. Șeful Guvernului a precizat ca una din temele de discutie urmeaza sa fie sedinta comuna de guvern, dupa ce aceasta a fost amânata…

- Mutarea ambasadei a strarnit un conflict major in Romania dupa ce Guvernul a anunțat ca dorește sa mute ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, decizie pe care au luat-o și SUA. Intr-un interviu acordat Romania TV, Benjamin Netanyahu spune ca „eu nu ma implic in politica altor state”,…

- Premierul israelian a anunțat ca iși amana vizita in Romania din rațiuni de politica interna israliana și a propus ca vizita amanata acum sa aiba loc in luna noiembrie sau ianuarie 2019. In context, premierul israelian a spus ca apreciaza Guvernul Romaniei pentru ceea ce a facut pentru Israel…

- DIICOT a clasat dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare, in legatura cu memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.Potrivit unui comunicat al DIICOT, dosarul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca trebuie adoptata legea insolvenței, fiind și chestiuni penale care pot fi identificate, subiectul fiind discutat cu premierul Viorica Dancila și cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Am avut o discuție cu domnul Tariceanu și doamna Dancila…

- Conform unor surse Realitatea TV, Liviu Dragnea ar avea un plan B pregatit, in cazul in care lucrurile pe plan juridic nu vor decurge bine și ramane cu condamnarea de 3 ani și 6 luni cu executare. Modelul Elena Udrea va fi aplicat și de Dragnea.Planul B e fuga in Israel. De altfel, Dragnea…