- Liviu Dragnea spune ca in viziunea lui Klaus Iohannis si a PNL-ului cine are alta opinie decat ei trebuie sa primeasca o bata in cap. "Asa cum face si cu faptul ca e de acord cu acel grup de batausi care umbla dupa noi peste tot la mitinguri. Pentru ca oamenii care sunt cu pietre, cu bate la ei,…

- Liviu Dragnea a declarat, in legatura cu batausii despre care a spus ca vin mereu la mitingurile PSD, iar in spatele carora se ascund Klaus Iohannis si PNL, ca spera ca simpatizantii PSD care participa la manifestatii sa se abtina sa discute cu acestia. "Asa cum face si cu faptul ca e de acord cu…

- Liviu Dragnea a spus, duminica, la Antena 3, ca protestatarii care vin mereu la mitingurile PSD și îi huiduie pe liderii partidului sunt ”batauși cu ochii injectați de ura”, susținând ca nu a stat lânga ei, dar a vazut ”când se vorbea în grupul #rezist…

- UPDATE LIviu Dragnea- „Astazi ținem Summitul PSD la Galați. Noi suntem romani, europeni in toata țara. Suntem europeni acasa la noi, nu numai in cele șase case furate de Iohannis la Sibiu. Vreau sa le transmitem cu multa caldura, toata dragostea noastra pentru romanii de la Sibiu. Dar lui Iohannis ii…

- De asemenea, la sosire, Dragnea a facut o baie de multime, iar la un moment dat unul dintre barbatii cu care a vrut sa dea mana i-a spus: „Eu nu dau mana cu hotii". In discursul sustinut, Liviu Dragnea le-a spus celor prezenti ca la alegerile prezidentiale din acest an Romania trebuie eliberata de „aceasta…

- El a adaugat ca alegerile prezidentiale din acest an reprezinta "momentul in care trebuie sa eliberam Romania de aceasta capusa care se numeste Iohannis"."Vreau sa va asigur ca acest proiect pe care noi l-am inceput in 2016 va avea sorti de izbanda. Vom avea prima confruntare in 26 mai.…

- Luni, 18 februarie, Liviu Dragnea a fost intrebat cand va fi gata lista PSD pentru alegerile europarlamentare. „Pe 15-20 martie o sa finalizam lista", a precizat liderul PSD. De asemenea, Liviu Dragnea a facut o serie de declarații la Parlament despre discuțiile pe care le-a avut cu liderul…