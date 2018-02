Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților , Liviu Dragnea, a declarat, marți, la Parlament, in legatura cu amanarea proiectului de lege privind Statutul Casei Regale, ca tergiversarea ține de faptul ca se poarta discuții pentru inființarea prin lege a unei instituții numita Casa Regala.

- "Se poarta discutii, care vor fi finalizate in aceste zile, cu reprezentantii Casei Regale pentru a se gasi care este forma constitutionala si fireasca in care poate fi adoptata aceasta lege. Nu este vorba de legea in sine, este vorba daca sau nu se infiinteaza, prin lege, o institutie, care…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat din nou, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin…

- Liviu Dragnea va fi audiat in comisia de aparare din Senat. Liderul PSD va fi chemat, saptamana viitoare, sa dea explicatii si sa prezinte probe legate de acuzatiile pe care le-a facut la adresa SPP. Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, spune ca audierile vor continua cu…

- Familia regala va continua activitatile publice la Palatul Elisabeta Familia regala va continua activitatile publice la Palatul Elisabeta si va plati o suma lunara reprezentând contravaloarea folosintei imobilului, informeaza Casa Regala a României. Potrivit sursei citate,…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- Pentru a doua zi consecutiv, Ionut Misa are discutii cu seful PSD, Liviu Dragnea, la Parlament. De aceasta data, ministrul Finantelor sta de vorba cu Dragnea – in biroul acestuia de la Camera Deputatilor – inainte ca Misa sa ajunga in Senat. Demnitarul aflat in fruntea Ministerului Finantelor a fost…

- Andrew Popper, sef al Casei Regale, sustine ca legea privind Casa Regala trebuie adoptata de Parlament, mentionand ca Familia Regala are discutii cu Guvernul privind gasirea unei solutii intermediare privind Palatul Elisabeta. Popper a precizat ca au fost discutii si cu partidele politice.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament un proiect de lege pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Inițitiva prevede „recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta, scrie News.ro . Intrebat…

- Proiectul de lege prin care zeci de parlamentari sustin obligativitatea instalarii de bariere, semibariere sau semnalizari la trecerile de cale ferata a fost adoptat de Senat. Acum a ajuns la dezbateri in comisile de specialitate de la Camera Deputaților, forul decizional. “Zilnic, zeci de conducatori…

- PNL Cluj: ”Domnule Nasra, nu fiți ipocrit și nu vorbiți de funie in casa spanzuratului!” Condamnarea senatorului Marius Nicoara la un an de inchisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului a reaprins scandalul intre filialele județene ale PNL si PSD. Dupa ce liderul PSD…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, remis AGERPRES. Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii și teatrului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Discuțiile au loc în biroul președintelui Camerei, lider al PSD, fiind prezent și președintele…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a aprobat, in ședința de luni, o inițiativa legislativa a fostului ministru al Justiției, Florin Iordache, social-democratul care a creat celebra OUG 13. Proiectul de lege prevede ca interdicțiile aplicate deputaților și senatorilor pe baza rapoartelor de evaluare…

- Intrebat la Senat daca proiectul de buget va intra in ședința de Guvern din aceasta saptamana, Tudose a spus: "Saptamana viitoare". Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, pe 21 noiembrie, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie,…

- Tariceanu, dupa punerea sechestrului pe averea lui Dragnea. ”DNA face justiție selectiva, a devenit un jalnic instrument politic și face rau justiției”, a spus președintele Senatului, miercuri, la Parlament, comentand punerea sub sechestru a averii președintelui Camerei Deputaților, Liviu Drganea. ”To…

- Consiliul legislativ avertizeaza ca "avand in vedere faptul ca propunera are implicatii asupra bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informari din partea Guvernului". De asemenea, "propunerea trebuie sa prevada sursele de acoperire a surselor de acoperire a majorarii cheltuielilor…

- Vicepresedintele USR Cristian Ghinea a spus ca politicienii șantajeaza Casa Regala. Afirmația lui Ghinea vine in contextul in care Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea au depus la Parlament o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Vicepreședintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus la Parlament initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat…

- Casa Regala a Romaniei va avea un nou statut, clar reglementat, cu personalitate juridica de utilitate publica și autonoma. Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au depus la Parlament o initiativa legislativa in acest sens. Este vorba despre o idee mai…