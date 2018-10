Stiri pe aceeasi tema

- Despre procurorul din dosarul sau, Liviu Dragnea a spus ca ”Nu ma intereseaza daca ramane sau nu in DNA acel procuror, e o manipulare, daca pleaca procurorul, dosarul ce face, se arunca in aer? Am ințeles ca oricum nu pleaca, imi spunea cineva astazi”. In continuare, președintele PSD a adaugat…

- Una dintre cele mai grave prevederi ale ordonanței adoptate in aceasta dimineața face referire la vechimea procurorilor care vor activa in continuare in DNA și DIICOT. Conform OUG, procurorii au nevoie de 10 ani de experiența pentru a profesa in cadrul celor doua structuri. Nu este clar insa daca aceasta…

- Liviu Dragnea este un beneficiar direct al noii Ordonanțe adoptate luni de Guvernul Dancila. Potrivit unei reglementari din noua OUG, procurorii care nu au minim 10 ani de vechime nu mai pot activa în DNA: prin urmare procurorul care a instrumentat dosarul Tel Drum este

- Liviu Dragnea a contestat la ICCJ, prin avocații sai, sechestrul pe avere dispus de DNA in dosarul Tel Drum, ultima astfel de cerere fiind inaintata anul trecut, insa a fost respinsa. Avocatul liderului PSD spune ca argumentele prezentate miercuri vizeaza un raspuns favorabil de la OLAF.„Intreaga…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor avea, luni, o noua intrevedere pentru a discuta despre OUG care modifica Legile Justitiei si care urmeaza sa fie data dupa ce toate cele trei acte normative vor intra in vigoare, potrivit unor surse politice.

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scorul a fost zdrobitor in favoarea lui Dragnea: doar 10 voturi…

- Șeful PSD Liviu Dragnea a vorbit in ultimele zile de doua ori despre necesitatea modificarii prin Ordonanța a Legii Offshore, pe care chiar el și-a asumat-o in urma cu doua saptamani, cand a fost aprobata de Parlament și trimisa la președinție pentru promulgare. Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi referindu-se la sesizarea din oficiu a Inspectiei Judiciare in cazul afirmatiilor facute de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, ca aceasta reprezinta doar problema Inspectiei Judiciare. Lancranjan este procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum…