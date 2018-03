Stiri pe aceeasi tema

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Liviu Dragnea lanseaza 'bomba' serii. Seful PSD l-a atacat pe fostul premier, Victor Ponta. Atacul a fost unul distrugator. Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. Dragnea a facut…

- PSD ar pregati în secret candidatura unui clujean la funcția de președinte al României. Surse din interiorul Partidului Social Democrat au confirmat pentru redacția PSnews.ro numele candidatului pe care Dragnea ar vrea sa îl înainteze…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- "Am discutat chestia asta in interior si va spun ca sunt multumit de raspunsul pe care l-am primit. In orice caz, se va duce la Comisia de control al SRI. Acolo o sa spuna lucruri mai importante. Cred ca va trebui sa discutam in spatiul public si despre modul in care a fost vanat partidul nostru,…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- ”Trei intamplari din ultima vreme au umplut paharul, spune un vicepreședinte PSD. Iohannis a anunțat la televizor ca președintele nostru s-a dus la o intalnire in secret la Cotroceni. Am ramas fara glas, cand am aflat chiar din gura lui Iohannis ca a mers la negocieri, ca Dragnea e o jucarie pe biroul…

- Liviu Maior a promis ca va face o serie de dezvaluiri, cu conditia sa fie invitat la Comisia SRI de presedintele acesteia, Claudiu Manda. "Dl George Maior a ascuns foarte multe lucruri ieri, din pacate, si cred ca nu a facut bine. Cand o sa am si eu loc la comisie, o sa spun multe lucruri.…

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- Presedintele PSD vine cu o replica dura, dupa ce fostul sef al SRI George Maior a sustinut in cadrul audierilor la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca au existat petreceri la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti…

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o ieșire furibunda, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca George Maior, fostul șef al SRI, a confirmat o informație exploziva in timpul audierilor Comisiei parlamentare prezidate de Claudiu Manda. Ambasadorul Romaniei in SUA a afirmat ca atat Liviu Dragnea,…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- Fostul sef al SRI George Maior a confirmat, marti, in Comisia de control al activitatii SRI, petrecerile care au avut loc la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti aflandu-se, potrivit lui Claudiu Manda, fostul premier Victor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu da curs solicitarii oamenilor care au protestat la sfarsitul saptamanii trecute in fata Guvernului si care i-au cerut demisia. "O sa imi permit sa nu dau curs la aceasta solicitare (de a-si da demisia - n.r.), dar nu…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a chemat pe ministrul Justitiei din Japonia sa prezinte decizia in cazul DNA, a fost cu premierul Dancila la Cotroceni pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis, dar „nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi”,…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne…

- "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti ca isi da demisia? - Dragnea Mincinosul si-a batut joc de membrii PSD ( partid in care am activat timp de 15 ani si pe care l-am…

- Fostul premier PSD Victor Ponta il ataca furibund pe Liviu Dragnea și susține ca acesta ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD. "Am primit dovada scrisa / am fost chemat ca martor la DNA ( nu am depus niciodata niciun denunt contra nimanui) - iarasi Dragnea a mintit cu nerusinare! Credeti…

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda.

- Plenul comun al celor doua Camere se va reuni, luni, de la ora 15.00, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel…

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac la Liviu Dragnea, dupa excluderea lui Mihai Chirica din PSD. ”Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic.Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Dupa ce fostul presedinte Basescu a readus in discutie teoria sa ca Ponta ar fi fost ofiter acoperit al Serviciului de Informatii Externe (SIE), de aceasta data mentinand ca ex-premierul ar fi fost in rezerva in timpul mandatului sau, fostul sef al Guvernului a transmis un prim mesaj. Victor Ponta a…

- Dupa ce a fost dat afara din partid și a devenit criticul cel mai vocal al lui Liviu Dragnea, Victor Ponta anunta ca va vota impotriva noului cabinet ce va fi condus de Vasilica Dancila. Deputatul de Gorj e convins ca noul Executiv va fi, de fa...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Paul Stanescu este una dintre variantele cele mai vehiculate la PSD pentru a-i lua locul lui Mihai Tudose. Actual vicepremier, Paul Stanescu a detinut portofoliul Dezvoltarii in guvernul Tudose. Paul Stanescu are 60 de ani, iar in 2008 a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Olt, functie in…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a declarat, duminica seara, la Antena 3 , ca maine, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media.…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Liderii PSD convocasera sedinta Comitetului Executiv pentru data de 29 ianaurie, la Iasi, cu scopul de a dezbate planul de restructurare a Guvernului propus de premierului Mihai Tudose. Intre timp, Tudose a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, unul dintre oamenii fideli lui Liviu Dragnea,…

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- Un senator PNL il acuza pe premierul Mihai Tudose ca a blocat Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) prin care se actualiza prețul de referinta la gaze natural. Daniel Zamfir spune ca statul roman pierde peste 1 milion de euro in fiecare zi, din cauza acestei decizii a Executivului. …

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marți seara ca actualul ministru de Interne, Carmen Dan, ar vrea sa demisioneze din funcție, însa nu este lasata de președintele PSD Liviu Dragnea.

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Victor Ponta a dezvaluit una dintre ceea ce el numește ”obsesia” lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD a declarat ca Liviu Dragnea și-ar fi dorit, cand a fost ministru, sa conduca Ministerul de Interne. De acolo au inceput certuri intre Dragnea și Ponta.”E una dintre cele mai mari certuri pe…

- 'La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea a anuntat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv National se va intruni, din nou, la Iasi. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor…

- Liviu Dragnea vrea inlocuirea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului. Acesta s-a intalnit, la finalul anului 2017, cu principalii lideri ai partidului pentru a discuta posibilitatea de a schimba premierul in luna ianuarie, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- "Si eu vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama ca sunt importante (informatiile pe care le detine - n.r.), dar, daca ma intreaba, s-ar putea sa detin informatii de care nici eu sa nu fiu constient ca sunt importante.…

- Tudose nu este de acord cu proiectul privind Statutul Casei Regale (surse). Initiativa apartine lui Dragnea si Tariceanu Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului,…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ…