Dragnea, despre pasul facut de fosta sotie in instanta: “nu e treaba mea, e decizia ei”!

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, la ieșirea de la ICCJ in dosarul in care este judecat alaturi de fosta soție, Bombonica Prodana, ca a aflat in aceasta dimineața despre decizia acesteia de a-și plati prejudiciul din dosar.”Am aflat in aceasta dimineața”, a raspuns sec, Liviu Dragnea.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, in fata magistratilor ICCJ, ca a citit codurile penale, dar ca doreste sa i se se explice de ce este trimis in judecata pe baza unor „barfe la sprit”, mentionand ca intelege ca a ramas tinta DNA. „Asa cum v-am spus am citit dosarul, rechizitoriul,…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect. "Toate acuzațiile sunt ridicole. Despe ce vorbim? Ce caz e acesta? Cu Dragnea care avea niște oameni la partid care, de fapt, erau angajați nu știu unde și asta se intampla in 2006 și sa vedeți ca pana in anul 2000 nu știu cat...…

- Contradicții majore intre declarațiile lui Liviu Dragnea și fosta directoare de la DGASPC Teleorman, in dosarul in care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Din cauza unor contraziceți intre Liviu Dragnea și Floare Alesu, s-a cerut ca cei doi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, ca respinge categoric toate…

- Daca la sosirea la Inalta Curte nu a vrut sa faca declaratii, liderul PSD a rabufnit astazi, cand sedinta s-a suspendat pentru 30 de minute. Curiosi de stadiul audierilor din dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu in cazul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, jurnalistii l-au…

- Avocatul Toni Neacșu, care o reprezinta pe Bombonica Prodana, are o reacție dura la adresa judecatorului Cristi Danileț, care a explicat ce inseamna din punct de vedere juridic pasul facut de Bombonica Prodana. Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor…

- Bombonica Prodana (foto), fosta sotie a lui Liviu Dragnea, a facut miercuri o miscare surpriza in procesul in care este judecata, alaturi de liderul PSD, pentru abuz in serviciu pentru angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.…

- Liviu Dragnea a ajuns, miercuri dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost citat pentru audieri in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman. La sediul ICCJ…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, este audiat din nou, miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiției in procesul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la direcția de Protecția copilului Teleorman.

- Avocatul Toni Neacșu, care o reprezinta pe Bombonica Prodana, a declarat la plecarea de la ICCJ ca fosta soție a lui Liviu Dragnea a achitat doar 33 de mii de lei, partea sa din intreg prejudiciul reținut in caz. El a aratat ca Bombonica Prodana, chiar daca a achitat prejudiciul, nu recunoaște vinovația,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la Curtea Suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman. La intrare in sediul instantei…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea, președintele PSD, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri, la instanta suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si fostul vicepremier Gabriel Oprea. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat…

- Inalta Curte a dispus, miercuri, redeschiderea unei spete in care apare numele fostului ministru de Interne Oprea. Totul a pornit de la o plangere pe care un fost angajat al Ministerului de Interne a depus-o, vizand suspiciuni de abuz in serviciu, mai precis privind o presupusa implicare a lui Oprea…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a a fost condamnata definitiv, de Inalta Curte, la sapte ani de inchisoare cu executare, potrivit Digi 24. Ioan Becali a primit 7 ani si 4 luni de inchisoare, Victor Becali 5 ani si 8 luni, iar Borcea, care primise si el o sentinta cu executare in prima instanta, a…

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- Liderul PSD urmeaza sa dea ochii cu judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, Liviu Dragnea va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul referitor la ceea ce procurorii considera a fi doua angajari fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Teleorman.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat... The post Liviu Dragnea, audiat in calitate de inculpat la urmatorul termen din dosarul angajarilor la DGASPC Teleorman appeared first on Renasterea…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Sute de interceptari telefonice si ambientale, care ii au ca protagonisti pe fostul deputat PSD Adrian Simionescu (foto) si pe cumnatul sau, afaceristul Marian Fiscuci, primul actionar majoritar al firmei Tel Drum, au fost depuse la Inalta Curte. Fostul parlamentar discuta liber la telefon despre afaceri,…

- Seful social-democratilor a facut referire la decizia privitoare la Valcov, amintind, insa, ca este o condamnare in prima instanta. Concret, la o zi de cand s-a aflat ca Inalta Curte a decis, in prima instanta, condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare, pentru acuzatii de coruptie, intrebat…

- Tatal lui Bogdan a mers, joi, la Inalta Curte, insotit de avocatii familiei, la primul termen in care magistratii analizeaza contestatia pe care parintii tanarului politist de la Rutiera au depus-o, cerand urgentarea solutionarii anchetei in dosarul mortii fiului lor. Mama si tatal lui Bogdan Gigina…

- Jenica Dumitru, fosta șefa de la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat ca Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, avea cunoștința de cele doua angajate care, deși trecute pe ștatul de plata al instituției, lucrau de fapt pentru PSD. Floarea Alesu, directoarea DGASPC din județ i-ar fi…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…