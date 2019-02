Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, legat de o posibila ordonanța pe justiție anunțata de Tudorel Toader, ca refuza sa discute despre himere și va face comentarii cand va vedea textul ce ar urma sa repare nedreptațile din justiție."Eu nu vreau sa vorbesc despre himere. Cand…

- Presedintele partidului aflat la putere in Romania, Liviu Dragnea, a intentat o procedura impotriva Comisiei Europene la Curtea de Justitie a UE (CJUE), in urma unei anchete in care este acuzat in legatura cu folosirea de fonduri europene, a precizat miercuri CJUE pentru agentia France Presse.Plangerea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va avea o un an 2019 destul de dificil cu probleme in plan personal, arata astrologul Roxana Lușneac. Dragnea va avea probleme in dragoste, pentru ca el și Irina Tanase au ganduri diferite, ceea ce le-ar putea deteriora relația. Citește și: Deputat PSD, apropiat…

- O plangere pentru inalta tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis ar putea fi depusa in zilele urmatoare, potrivit declarațiilor președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca el nu a vazut un astfel de draft și ca, deși s–a spus ca ar trebui sa se apeleze la el…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca trebuie sa intre in vigoare Codurile Penale, "cat mai repede". "Eu cred ca domnul ministru Tudorel Toader intr-o perioada rezonabila trebuie sa le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanta, ca balciul asta in care atacam intruna si virgula…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca, intr-o perioada rezonabila, ministrul Justitiei trebuie sa prezinte premierului Ordonanta pe codurile penale. „Balciul asta nu mai poate continua”, a comentat el, la Antena 3. Dragnea spune ca este necesar sa intre in vigoare cat mai repede Codurile Penale. „Eu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut, duminica, deputaților Mircea Draghici și Florin Iordache, cu sprijinul ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa depuna plangere pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Iohannis, act premergator suspendarii din funcție a președintelui.Tudorel…

- Liviu Dragnea l-ar acuza pe Tudorel Toader ca nu a facut nimic pe tema amnistiei si gratierii, potrivit Digi24. Presedintele PSD mai sustine ca daca in saptamanile urmatoare Tudorel Toader nu va prezenta un proiect privind amnistia si gratierea, atunci va cere CEx al PSD sa ia o decizie pe aceasta tema.…