Dragnea, despre observaţiile Comisiei de la Veneţia: Nimic nu poate fi implementat complet. Parlamentul are dreptul de a legifera Intrebat miercuri de jurnalisti daca se se va tine cont de prevederile de observatiile Comisiei de la Venetia din urmatorul raport MCV si daca ele vor fi implementate complet, Dragnea a spus ca nimic nu poate fi implementat in totalitate, dar ca se va tine cont de acele prevederi. Liderul PSD a subliniat ca Parlamentul dintr-o tara suverana are dreptul de a legifera.



"Nimic nu poate fi implementat complet. Se va tine cont de acele prevederi. Pana la urma, un Parlament al unei tari suverane are dreptul de a legifera. Sigur ca se discuta despre standardele democratiei. Dar si deciziile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

