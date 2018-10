Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu spune ca șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, fostul sau aliat din primul mandat prezidențial, are un singur interes in relația cu Liviu Dragnea și PSD. Basescu spune ca Tariceanu iși dorește sa fie prezidențiabilul actualei coaliții guvernamentale.”El traiește o iluzie, viseaza…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca relația lui cu Liviu Dragnea nu este nici mai buna, nici mai rea decat in urma cu patru-cinci zile. "Faptul ca nu avem aceleasi puncte de vedere nu trebuie sa mire pe nimeni, ca nu suntem facuți de aceeași mama", afirma Tariceanu.

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a cerut explicatii partenerului sau de coalitie, Calin Popescu Tariceanu, dupa ce liderul ALDE a afirmat ca Guvernul nu e pregatit sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019. „MI se pare o afirmatie foarte serioasa“, a spus Dragnea.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut azi noi contre cu partenerul sau de coalitie, Calin Popescu Tariceanu, pe tema ministrului Justitiei. Calin Popescu Tariceanu insita pentru un ministru tehnocrat al Justitiei, in timp ce Dragnea ar vrea un demnitar cu carnet de partid.

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, "a reusit sa-i bage mintile in cap" presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in ceea ce priveste legea offshore, a afirmat miercuri fostul premier Victor Ponta. "Am citit cu atentie noile prevederi ale legii (cele aparute in presa ca nu le primim de la conducerea Camerei)…

- Sedinta Comitetului Executiv al PSD, unde se va decide remanierea guvernamentala, va avea loc luni. Anuntul nu a fost facut de Liviu Dragnea, ci de partenerul sau de coalitie, Calin Popescu Tariceanu, la Digi 24.

- Liderul ALDE spune ca decizia in ceea ce priveste Ministerul Justitiei este in intregime la latitudinea lui Liviu Dragnea, dupa ce a declarat, in repetate randuri, ca il sustine pe Tudorel Toader si nu vede motive de remaniere in ceea ce-l priveste. Liviu Dragnea a spus ca Tudorel Toader se…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a venit cu precizari privind relațiile din coaliția de guvernare. Relatia dintre PSD si ALDE nu s-a schimbat, a declarat joi liderul PSD Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, scrie Agerpres."Din punctul meu de vedere nu (s-a schimbat -…