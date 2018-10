Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti seara ca premierul Viorica Dancila are deja un punct de vedere finalizat in ceea ce priveste membrii actualului Guvern, ''care ar trebui sa nu mai continue, cel putin in aceasta echipa'', mentionand ca acest punct de vedere i l-a transmis duminica, de ziua sa. "Am vazut foarte multe informatii, am vazut foarte multe pareri, am vazut foarte multe analize, chiar actiuni ale unor colegi de-ai mei, din Partidul Social Democrat din Romania, unii colegi din Guvern care si-au comandat sondaje proprii pe tot felul de retele…