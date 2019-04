Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de Victor Ciutacu cand iși anunța candidatura la alegerile prezidențiale, Liviu Dragnea a raspuns: ”Credeți ca ma lasa aștia liber sa candidez? Ce naiba. Nu știu. Eu nu am nicio spaima. Oriunde ma duc, tot cu fruntea sus. Daca mai aplecam așa din cap și din coloana nu mai plesneau…

- Liviu Dragnea a discutat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, și despre o eventuala candidatura la prezidențiale. Liderul PSD a lasat sa se ințeleaga ca nu exclude o intrare in cursa pentru Palatul Cotroceni, daca scapa de o eventuala condamnare la inchisoare cu executare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca relatia sa cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este „in refacere”, el adaugand ca, spre binele bucurestenilor, in perioada urmatoare ar fi utila o discutie aplicata cu edilul-sef. „Eu cred ca aceasta relatie este in refacere, din…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Snagov, ca relația cu Gabriela Firea este „în refacere” și o discuție în urmatoarea perioada poate sa fie benefica, relateaza Mediafax.„Relația este în refacere. Din partea mea e deschidere totala.…

- Liviu Dragnea isi continua turul de forta in organizatii. Seful PSD a participat sambata la alegerile din organizatia Ilfov dupa scandalul cu Gabriela Firea. Presedintele PSD transmite mesaje de unitate ca sa se asigure ca nu va avea parte de tradari. "Vreau sa va cer un lucru: nu fiți revarnșarzi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a participat la Conferința de alegeri de la Ilfov. La final, el a ținut sa transmita un mesaj de ingropare a securii razboiului cu Gabriela Firea și a admis ca ”poate și eu am greșit, poate și ea a greșit”. El a spus ca ii așteapta pe toți vechii adversari inapoi…

- Președintele rus Vladimir Putin a sugerat ca în SUA ar exista un "stat paralel" ce ar acționa împotriva lui Donald Trump. "Statul paralel" - sau "statul profund", cum i se mai spune în Occident, este un termen folosit tot mai des de lideri autoritari/populiști,…

- Viata politica se invarte in jurul unui foarte redus numar de personaje. Prin natura functiei se afla mereu in centrul atentiei presedintele republicii, primul ministru, presedintii celor doua camere ale parlamentului, liderii partidelor parlamentare, iar in mod exceptional ministri, functionari publici,…