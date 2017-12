Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada din Israel la Ierusalim, punct de vedere care a fost impartașit si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierului Mihai Tudose, respectiv ministrului de Externe, Teodor…

- Ministerul Palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat pe reprezentantul roman, dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, precum si ca urmare a abtinerii Romanei…

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania. Conform…

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Jimmy Morales, presedintele Guatemalei, a anuntat ca tara sa urmeaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel primul stat care urmeaza exemplul SUA, in pofida criticilor internationale ce au vizat decizia Administratiei Trump, informeaza cotidianul New York Times.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra. Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Consultantul politic Cozmin Gușa îl critica dur pe președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa ce acesta a venit cu propunerea ca Românea sa își mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, in legatura cu ingrijorarea ambasadelor din unele state UE privind Legile Justitiei, ca tuturor misiunilor diplomatice, Comisiei Europene si ambasadorilor romani din tarile UE li se va transmite aceasta legislatie tradusa in limba…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba...

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Ministerul de Externe turc a condamnat decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca iresponsabila, transmite Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Presedintele american, Donald Trump, l-a informat marti pe regele Abdallah al II-lea al Iordaniei despre intentia sa de a transfera, la Tel Aviv, Ambasada Statelor Unite in Israel, a anuntat palatul regal, relateaza AFP.Palatul a precizat intr-un comunicat ca Trump l-a sunat pe suveranul iordanian,…

