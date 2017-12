Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca nicio prevedere din legile justitiei adoptate nu afecteaza independenta justitiei, iar dezbaterea acestora a fost "ultra transparenta, stralucitoare", apreciind ca nici dupa rezolvarea contestatiilor la Curtea Constitutionala a

- „O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (…) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin sarbatorile”,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost colindat, joi, in Parlament de corul de la scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rareș" Falticeni. Aceștia au fost aduși de Dorel Caprar (PSD), președintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere lui Mihai Tudose printr-o scrisoare deschisa sa-si foloseasca atributiile functiei de premier pentru a stopa modificarile legilor Justitiei propuse de coalitia PSD-ALDE. "Va somez sa luați atitudine fața de acest derapaj de la democrație in acest moment", scrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD si ALDE sa renunte la dezbaterea si adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justitiei, mentionand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independentei justitiei,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a participat la o "masa rotunda" la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti. Diplomatul a combatut din nou modificarea legilor justitiei. Fara sa dea exemple concrete de modificari problematice, Klemm a sustinut ca se slabeste independenta sistemului judiciar…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca modificarea legilor Justiției ''va bulversa justiția romana", iar ''dorința de a pune sub control acest domeniu este mai puternica decat rațiunea''. Prezent la sediul…

- Presedintele executiv al PMP, Valeriu Steriu, a declarat luni ca protestele de strada sunt justificate atata vreme cat modificarile legilor Justitiei se fac rapid in comisia speciala si nu pe un mecanism normal, in comisiile juridice. "Am discutat pe partea de legi ale Justitiei, aratand ca nu este…

- E un adevarat scandal in spatiul public pe tema schimbarii legilor justitiei. Daca alianta PSD-ALDE vrea modificarea acestora pana la finalul anului, strada si opozitia se opun vehement si s-au organizat proteste masive.Citeste si: Tudor Chirila se implica in mobilizarea oamenilor la PROTESTE:…

- Sintagma "statul paralel", preferata de putere in ultima vreme, este o gluma proasta, spune presedintele. Klaus Iohannis are si o explicatie pentru care acest concept este atat de des vehiculat - cei care il statueaza "vor sa-și apere pielea proprie, nu pielea

- Plic suspect primit la comisia juridica, in timpul dezbaterii legilor justiției. Președintele comisiei speciale pentru modificarile aduse legilor din justiție, Florin Iordache a declarat ca el nu a vazut, personal, plicul, și nu știe ce este in el, dar ca a solicitat staff-ului comisiei sa verifice.…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania apreciaza ca Raportul CE din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare publicat miercuri este „unul extrem de critic” și confirma faptul ca „provocarile la adresa independenței sistemului judiciar din Romania reprezinta o serioasa sursa de ingrijorare…

- Comisia parlamentara speciala pentru legislatia in domeniul justitiei incepe miercuri dezbaterile asupra proiectelor de modificare a legilor Justitiei.Presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat, in sedinta precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, in legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, cea a angajatilor din IT, pe care insa Guvernul o va rezolva. “Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern: cei care lucreaza in IT. Dar sunt mai multe variante,…

- Parchetul General și DNA, mai exact Augustin Lazar și Laura Codruța Kovesi, au transmis, miercuri, puncte de vedere identice in privința modificarii Legilor justiției, prin care desființeaza proiectele aflat acum in Parlament și cer respingerea acestora “in bloc”. In continuare, comunicatul de presa…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii sunt pregatiți in orice moment sa recurga la forme de protest pentru a impiedica adoptarea unor prevederi care sa afecteze independența Justiției și a cerut coaliției sa nu susțina proiectul de modificare a Legilor

- Protestatarii sunt nemultumiti de planul de modificare a legilor justitiei si de faptul ca, spun ei, procurorii devin subordonati intereselor politice. In Piata Mihai Viteazul din Craiova au iesit in strada peste 200 de persoane.

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, ministru al Energiei, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Giurgiu, ca modificarea legilor justitiei este necesara si este...

- ”Niciodata nu am avut pana acum o astfel de procedura viciata de legiferare: pachet de legi asumat de ministru, cerut avize, toate negative. Nu se lasa ministrul, se duce fara sa aiba drept de initiativa legislativa in Parlament, le da fizic, parlamentarii le iau ca si cum le-ar fi creat acasa. Asa…

- PSD vrea ca președintele Romaniei sa nu poata refuza decat odata numirea sau revocarea judecatorilor sau procurorilor. Prevederea este curpinsa in proiectul de modificare a legilor Justiției și pastreaza șeful statului ca ultim decident in privința numirilor procurorilor șefi, așa cum anunța președintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justitiei, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat in unanimitate pozitia PNL in privinta propunerilor formulate nu se mai stie…

- Ministrul Tudorel Toader va prezenta, miercuri, Comisiei speciale parlamentare privind domeniul justiției proiectul de modificare a legilor Justiției. Coaliția majoritara a decis, saptamâna trecuta, ca acesta sa fie promovat ca inițiativa parlamentara și nu ca proiect…

- Sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu dosarul Belina va fi discutata miercuri de coalitia PSD – ALDE, in conditiile in care, cu o zi in urma, liderii celor doua formatiuni au facut declaratii contradictorii pe acest subiect. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca este finalizat proiectul…

- Coalitia de guvernare discuta modificarea legilor justitiei Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Foto: facebook.com/tariceanu Proiectul de modificarea legilor justitiei va fi din nou în atentia coalitiei de guvernare, la o întâlnire anuntata pentru miercuri, 18 octombrie.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a vorbit marți despre mai multe rpoiecte de legi care se afla in discuția Coaliției guvernamentale. El și-a exprimat opinia ca legile justiției ar trebui sa fie aprobate prin procedura parlamentara.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca luni coaliția de guvernare va lua o decizie cu privire la mai multe legi, intre care și legile Justiției. "Ne vom întâlni în coaliție luni și vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, în…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni, referindu-se la proiectul de modificare a legilor Justiției, ca "poate graba strica", precizand ca "o dezbatere așezata", in Parlament, va duce la "un rezultat bun". Întrebat la Antena 3 daca echilibrarea necesara…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, da un semnal puternic in scandalul iscat de modificarile aduse legilor justitiei. Șeful social-democraților a anuntat ca parerea sa este ca se va merge pe...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni, ca șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va depune la Curtea Constituționala sesizarea privind dosarul Belina deschis de procurorii DNA. Pana astazi, planul coaliției la putere era ca sesizarea sa fie conceputa de ministrul Justiției, Tudorel Toader,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca varianta care se contureaza in coalitia in ceea ce priveste Inspectia Judiciara este aceea a unei institutii autonome, asa cum a anuntat si ministrul Justitiei cu mai putin de 24 de ore in urma, informeaza news.ro.”Dar nu e o noua varianta,…

- Liderii coaliției de guvernare vor discuta saptamana viitoare forma finala a pachetului de legi pe justiție, dupa care va incepe etapa dezbaterii acestuia, a declarat joi președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD.

- Proiectul privind modificarea legilor justitiei propus de ministrul Tudorel Toader are destule deficiente, dar introduce si elemente extrem de necesare, a afirmat, duminica, fostul presedinte Traian Basescu, informeaza Agerpres.ro Sectia de procurori a votat in corpore impotriva legilor justitiei propuse…

- Inca o etapa a bataliei pe independența Justiției, intre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. Președintele a declarat, vineri, referindu-se la modificarea legilor justiției, ca ar fi nevoie de o noua negociere a conținutului acestora cu sistemul de justiție. In schimb, Liviu Dragnea i-a transmis…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat vineri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al partidului, ca procesul de modificare a legilor justitiei merge mai departe, dupa avizul negativ al CSM. Dragnea a afirmat ca se vor organiza alte dezbateri in momentul in care proiectul va ajunge…

- „Atat președintele Romaniei, cat și șleahta de propagandiști kovesiști au tratat astazi avizul negativ dat de CSM de parca ar fi fost luat in unanimitate. Daca astazi ministrul Justiției s-ar fi dus la CSM, ceea ce era dreptul sau, pacat ca nu s-a dus, dupa parerea mea a fost o greșeala, ar fi fost…