- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…

- "Eu nu cred ca e nevoie de ordonanta de urgenta pentru ca si aceste initiative legislative trebuie adoptate dupa dezbateri. Nici nu sunt de acord sa facem o sesiune extraordinara, nu cred ca se impune. Asta nu inseamna ca in vacanta parlamentara comisia speciala nu se poate intruni de cateva ori…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, ca nu este de acord cu convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru modificarea Codurilor Penale si nici cu emiterea unei ordonante de urgenta pe aceasta tema. "Eu nu cred ca e nevoie de ordonanta de urgenta pentru…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca „nu sunt intemeiate” ingrijorarile exprimate de catre ambasadorii celor șapte state ale UE in legatura cu modificarile aduse legilor Justiției in Romania.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca nu e de acord cu convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea modificarilor aduse la legile justiției. Tariceanu zice ca nu a discutat cu PSD acest lucru, dara ca Parlamentul are timp, pana in aprilie, sa voteze…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala prin Ordonanța de Urgența (OUG) daca Parlamentul nu transpune o directiva europeana pana in luna aprilie.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache urmeaza sa dezbata, luni, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces.

- Calin Popescu Tariceanu a facut declarații cu privire la modificarea legilor Justiției. ”Suntem într-o societate libera în care fiecare are un drept fundamental de a-și expirma parerea. Noi avem parerea noastra, opoziția are și ea o parere, dar în final cred ca revine…

- Dupa ce Camera Deputaților a aprobat pe repede înainte cele trei pachete legislative cu modificari la legile justiției "jumulite" în Comisia Iordache, acum mingea a ajuns în terenul Senatului, unde "starostele"

- Reprezentantii coalitiei PSD-ALDE au convocat marti seara o sedinta a Comisiei pentru regulamentul Camerei Deputatilor pentru azi, cu incepere de la ora 9.00. Scopul? Modificarea regulamentului pentru a scurta dezbaterile la cele doua proiecte controversate din Justitie ce urmeaza sa fie votate in sedinta…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind legile justitiei elaborat de Comisia parlamentara speciala.Se pregatesc proteste…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, le da replica partidelor din opoziție, care au solicitat sistarea lucrarilor Parlamentului, din cauza decesului Regelui Mihai. Dragnea susține ca in astfel de momente nu trebuie sa se opreasca activitatea oficiala a instituțiilor.”Eu chiar nu-mi…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, prin vot, propunerea PNL de suspendare a sedintei plenului, precum si pe cea a USR de amanare a dezbaterilor asupra proiectelor referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor si modificarii Legii ANI. Cele doua decizii au dus la inceperea unei dispute aprinse…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca problema modificarii legilor justitiei ar trebui tratata pragmatic iar "urgenta zero" ar fi trebuit sa fie modificarea codurilor penal si comercial. "Eu mi-as dori foarte mult sa se puna problema legilor justitiei pragmatic. Legile 303…

- Comisia parlamentara speciala reia, luni, dezbaterile privind modificarea legilor justitiei. Modificarea legilor a creat discutii aprinse in spatiul public, fiind contestate mai multe amendamente care au fost adoptate de comisie.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri, ca nu exista nicio urgența pentru a fi modificate legile Justiției și a susținut ca inițiatorii noului proiect manifesta interes "exclusiv" pentru modificari care sa ofere Executivului instrumente de control asupra Justiției. …

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu au dreptul sa vorbeasca in numele intregului Parlament, a precizat liderul Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, dupa poziția comuna exprimata de președinții celor doua Camere ale Legislativului…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, marți, ca nu vor putea fi adoptate modificari la legile justiției care sa fie echilibrate și acceptate pe plan intern și internațional, cat timp Liviu Dragnea ramane președintele Camerei Deputaților. "Am spus deja un lucru simplu și rațional…

- Victor Ponta a scris marti pe Facebook ca reactia Departamentului de Stat al SUA confirma ca atat timp cat Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor vor putea adopta modificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate si acceptate pe plan intern si international.…

- ”Fara indoiala, noi continuam aceasta dezbatere si vom tine cont in continuare de toate punctele de vedere exprimate de mediul juridic care este invitat”, a declarat Florin Iordache.El a spus ca, in urma solicitarii de catre Departamentul de Stat al SUA de respingere a modificarilor la…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, marți dimineața, pentru EVZ, ca președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iau in calcul posibilitatea transmiterii unui raspuns comun catre Statele Unite ale Americii, din postura lor de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului.…

- Ministerul Public critica modificarile adoptate de Comisia parlamentara si atrage atentia ca, prin adoptarea unor modificari ale unor articole in Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei, „se contureaza premisele eliminarii independentei procurorului”. „Ministerul Public atrage atentia…

- Ședința de urgenta in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Mai multi social-democrati, membri ai Comisiei speciale pentru legile justitiei, discuta cu Liviu Dragnea. La intalnire este prezent si seful acestei Comisii, Florin Iordache.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, referitor la sechestrul pus de DNA pe averile persoanelor implicate in dosarul Tel Drum, ca este folosit ca mijloc pentru a bloca modificarea legilor justitiei, spunand ironic ca urmeaza, probabil, sechestru pe...

- In timp ce Parlamentul a prins avant in demersul de modificare a Legilor Justiției- legi ce au starnit dezbateri și controverse aprinse- iata, ca de cealalta parte, Direcția Naționala Anticorupție calca și ea accelerația in dosarul Tel Drum, principalul vizat fiind Liviu Dragnea, președintele PSD și…

- Deputatul ”mitraliera”, Catalin Radulescu, a reclamat la poliție ca hoți sofisticați i-au furat masina, în valoare de 150.000 de euro. ”Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si când…

- Parlamentarii Pro Romania sustin schimbarea lui Liviu Dragnea de la presedintia Camerei Deputatilor, a anuntat marti deputatul Victor Ponta, copresedinte al formatiunii politice. "Am vazut diversele discutii din Camera Deputatilor, am avut o discutie între noi, mâine vom…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a recomandat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa astepte avizul Comisiei de la Venetia pe doua initiative legislative intens mediatizate: numirea procurorilor sefi si instituirea pragului valoric la incriminarea abuzului in serviciu

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei.Citește și: Aproximativ 10.000 de oameni marșaluiesc in București: se cere DEMISIA Guvernului/ TRANSMISIE LIVE Citește și: Reacție INCENDIARA…

- Pachetul privind modificarile la legile justitiei a fost depus la Parlament Pachetul privind modificarile la legile justitiei a fost depus la Parlament si va intra în dezbatere în procedura de urgenta. Documentul, asumat ca initiativa legislativa de mai multi parlamentari…

- „Ii atrag atentia domnului deputat Iordache ca nu si-a citit propriul proiect de lege pe care l-a semnat. Domnul Iordache in declaratia publica a spus ca, in conformitate cu proiectul de lege pe care l-a semnat, in privinta numirii sefilor de parchete presedintele poate sa refuze o singura data…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca deputatul PSD Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale, nu stie ce a semnat in cazul modificarilor la legile Justitiei. Șeful liberalilor i-a acuzat pe social-democrați ca au pregatite la „sertar” amendamente la aceasta inițiativa…

- Liviu Dragnea a anunțat marți, la Palatul Parlamentului, ca proiectul privind legile justiției a fost depus in comisia speciala din Parlament și spera ca Florin Iordache, președintele comisiei speciale de resort, sa țina cont de pozițiile publice ale liderului PSD.„De abia a fost depus la…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, sustine ca obiectivul social-democratilor in aceasta sesiune parlamentara este de a adopta legile justitiei. El a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca proiectul de modificare a legilor justitiei va urma o procedura mai rapida, fara…

- Liviu Dragnea a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca proiectul de modificare a legilor justitiei ar putea fi adoptat in Parlament cu sau fara existenta unui punct de vedere scris al Comisiei de la Venetia cu privire la modalitatea de numire a procurorilor-sefi. El spune ca spera ca legile justitiei…

- Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, susține ca proiectul de modificare a legilor justiției va fi adoptat în Parlament cu sau fara existența unui punct de vedere scris al Comisiei de la Veneția cu privire la modalitatea de numire a procurorilor-șefi. El a declarat,…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au stabilit ca legile Justitiei, scrise de Tudorel Toader, vor fi promovate de Parlament, si nu de Guvern, asa cum se stabilise initial. Practic, Mihai Tudose nu vrea sa fie asociat cu proiectele care au stranit deja un val de…

- Pachetul de legi pe Justiție, proiectul de buget pe anul viitor, split TVA și legile care vor fi inițiate in Parlament sunt doar cateva dintre punctele aflate pe agenda ședinței coaliției de guvernare care va avea loc miercuri, dupa cum a anunțat președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, liderul…

- ”Premierul a spus ieri ca ii va cere ministrului Justitiei astazi sa spuna care ar fi perioada obligatorie ca sa treaca prin procedura guvernamentala, sa vedem daca mai avem sanse sau nu sa le trecem in aceasta sesiune parlamentara. Decizia noastra politica a fost comunicata sa le adoptam in aceasta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca premierul Mihai Tudose nu a spus niciodata ca nu-si asuma legile justitiei, dar prin initiativa parlamentara acestea pot fi adoptate in actuala sesiune.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a vorbit marți despre mai multe rpoiecte de legi care se afla in discuția Coaliției guvernamentale. El și-a exprimat opinia ca legile justiției ar trebui sa fie aprobate prin procedura parlamentara.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat marti ca exista o mare posibilitate ca proiectul de modificare a legilor justitiei sa fie asumat de Parlament, nu de Guvern."Premierul a spus ca ii va cere ministrului Justitiei sa spuna care ar fi perioada obligatorie care ar trebui sa treaca prin…

- "Eu cred ca legile Justitiei ar trebui duse direct la Parlament, sa faca consultari, sa se duca in Comisii. In mod normal, Inspectia Juridica ar trebui sa fie un organism independent. Numai ca cine ii numeste? Si atunci, poate aparea subordonarea. Poate veni cineva cu o solutie. Trebuie si un anumit…

- Saptamâna viitoare se va discuta în coalitia de guvernare care este cea mai buna procedura pentru legile justitiei. Este anunțul facut de Liviu Dragnea la un alt post de televiziune.

- Asociatia Magistratilor din Romania arata, intr-o scrisoare deschisa transmisa premierului Mihai Tudose si ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pozitia pe care a avut-o pe parcursul prezentarii formelor proiectului de modificare a legilor Justitiei, precizand ca deschiderea la dialog din partea…