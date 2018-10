Stiri pe aceeasi tema

- „Sincer nu prea (am inteles de ce nu s-a intrunit majoritatea pentru adoptarea proiectului - n.r.), dar asta nu inseamna ca poate nu sunt motivele foarte bune. Nu am de unde sa stiu (care sunt motivele pentru care alte partide nu au fost de acord cu acest proiect - n.r.), de asta si eu sunt curios…

- Ce motive ascunse are? Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand Guvernul roman organizeaza un asemenea eveniment. „Vreau sa-l felicit pe ministrul Oprea (Radu Oprea - n.r.) pentru ideea organizarii…

- Proiectul Legii pensiilor va fi publicat joi seara, la ora 21.00, pe site-ul Ministerului Muncii. "Dupa ce am decis asupra formulei de calcul, cea care o sa elimine toate inechitatile care erau in legea pensiilor, automat a trebuit sa facem simulari pe foarte multe dosare. Am facut pe toate…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat care este, in opinia sa, modul in care trebuie facute lucrurile cand vine vorba despre exploatarea offshore. Ministrul a declarat ca trebuie gasita o varianta de echilibru, astfel incat sa castige si statul, dar si investitorii sa fie stimulati…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, s-a intalnit cu secretarul american al energiei, Rick Perry, intrevederea venind in contextul in care Parlamentul a adoptat Legea offshore, iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca aceasta va fi modificata prin ordonanța de urgența.Programul…

- Liviu Dragnea a spus, la Romania TV, ca printre prioritatile Guvernului se afla adoptarea unei Ordonante de Urgenta privind legea offshore. "Se fac discutii acum pentru o posibila Ordonanta de Guvern in ceea ce priveste legea offshore. Eu am spus, dupa adoptarea legii in Comisia de specialitate…

- USR, PNL si PMP nu au votat. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca legea adoptata de Camera Deputatilor, intr-o forma mult diferita de cea adoptata de Senat, va ajuta Romania sa nu mai fie dependenta energetic de rusi. Legea va impune operatorilor sa plateasca impozite progresive pe venituri suplimentare,…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16:00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca riscul cel mai mare pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.…