Dragnea, despre Iohannis: constat ca ii e lene si sa vorbeasca

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut parte de un incident neplacut in timpul discursului de la Summitul PPE ținut in București, la Romexpo. Iohannis a ramas fara voce in timpul discursului și a trebuit sa il scurteze, nu inainte de a lansa atacuri dure la adresa PSD.Liviu Dragnea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea l-a atacat vineri, la Dambovița, pe Klaus Iohannis, despre care spune ca s-a gandit sa blocheze bugetul in puținele momente in care a vrut sa faca ceva, in timp ce Dacian Cioloș a pregatit țara "sa fie din ce in ce mai jos, divizata"."Sigur prima data cand s-a ...

- Guvernul se reuneste in sedinta, luni, de la ora 11.00, si ar putea adopta o Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru 2019 dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pe aceasta tema. Liderul PSD,…

- Cel mai mare pericol pentru Romania in momentul de fata il reprezinta absenta unui buget pe anul 2019 – din ambitia presedintelui Klaus Iohannis (sasul cu viza de flotant la Cotroceni refuza sa promulge legea), finantele tarii sunt blocate si nicio speranta nu se intrevede pentru luna in curs. Opozitia…

- CCR a decis ca Legea bugetului de stat pe anul 2019 este constitutionala si a respins astfel sesizarea presedintelui Klaus Iohannis. Asadar, ramane acum de vazut daca seful statului va promulga bugetul sau va apela la cealalta cale ramasa, retrimiterea sa in Parlament. In schimb, Curtea Constitutionala…

- Purtatorul de cuvant al Președintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a ieșit intr-o declarație de presa in care era așteptata sa dea un raspuns la propunerile de miniștrii inaintate de Guvern. In ciuda faptului ca Viorica Dancila l-a sunat in aceasta dimineața pe Klaus Iohannis, raspunsul Administrației…

- Sa recunoastem macar ca avem un presedinte consecvent. Ii place sa-si bata joc de Liviu Dragnea si o face cu frecventa unei masinarii germane, are chiar si un strop de placere sadica in a-l lua la suturi pe liderul PSD. Klaus Iohannis a refuzat pentru a treia oara nominalizarea Liei Olguta Vasilescu…

- In atentia presedintelui vor ajunge solicitari ce il privesc atat pe procurorul general, pe care ministrul Justitiei il vrea revocat din functie, cat si pe Adina Florea, pe care oficialul guvernamental o propune o data in plus in fruntea Directiei Nationale Anticoruptie, desi a fost respinsa in prima…