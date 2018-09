Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca in partid nu s-a discutat despre schimbarea din funcție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, și ca evaluarea acestuia se va face la fel ca un ministru social-democrat.Citește și: EXCLUSIV - Lista…

- „De ce a ajuns, dintr-o data, domnul Tudorel Toader subiect? Ca eu n-am ințeles. De ce neaparat domnul Toader? Sa nu fi facut vreo confuzie doamna Firea cu listele, ca tot umblau cu listele in acea perioada. Deci, nu exista nicio lista facuta de nimeni (n.r. referindu-se la o lista a remanierii).…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- Liderul PSD a afirmat, cu referire la Tudorel Toader, ca neapartenenta la PSD nu este o problema, altele fiind criteriile de evaluare. Dragnea a continuat cu un mesaj despre Tariceanu: "Asa cum postul de presedinte al Senatului ar fi un post care ar reveni PSD, dar a fost decizia noastra de la inceput…

- "Diplomatia - un pilon al Romaniei Centenare" Foto: mae.ro. Reuniunea Anuala a Diplomatiei Române a început astazi la Bucuresti, în prezenta sefilor misiunilor diplomatice si consulare ale României, a reprezentantilor Corpului Diplomatic strain acreditat în tara…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au plecat joi de la sediul Guvernului, dupa aproximativ doua ore de discutii cu premierul Viorica Dancila. Potrivit unor surse guvernamentale, presedintii celor doua Camere au discutat, la Palatul…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…

- "Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, intrebat daca se va mai…