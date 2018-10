Stiri pe aceeasi tema

- In plenul Camerei Deputaților au fost acceptate chiar și amendamente ale PNL, cel mai important fiind cel referitor la faptul ca regimul fiscal actual va fi valabil pe intreaga perioada a acordurilor petroliere aflate in executare. In rest, pe partea de fiscalitate, legea nu a suferit modificari substanțiale…

- Deputatii au adoptat, miercuri, un amendament al PNL la proiectul legii offshore potrivit caruia titularilor acordurilor petroliere aflate in curs de executare li se aplica regimul fiscal specific destinat activitatii de explorare, dezvoltare, exploatare si abandonare, desfasurate in baza acordurilor…

- Comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor au dat marti raport de adoptare proiectului legii offshore cu cateva modificari fata de forma de la Senat. Comisiile pentru administratie, de buget si pentru industrii au adoptat raportul cu 40 de voturi "pentru" si 14 abtineri. "Titularii…

- Comisiile pentru administratie, de buget si pentru industrii au adoptat raportul cu 40 de voturi "pentru" si 14 abtineri. "Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza, pe…

- Statul roman va avea, in baza Legii offshore, beneficii majore de 50 din productia de gaze, care vor tranzactionate pe piata din Romania, si impozitul pe venitul suplimentar, in plus fata de redevente, a afirmat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei grupului social democratilor din Camera…

- Dragnea a spus ca legea va fi adoptata in trei saptamani, adaugand ca indiferent de ce presiuni se vor face asupra sa si a partidului, parlamentarii nu vor ceda, potrivit Agerpres.ro . “La mine a venit CEO de la OMV marti si a doua zi presedintele din Exxon din America si sigur subiectul a fost legea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca Legea offshore nu va fi modificata, indiferent de s-ar termina cu el, decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre Guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra…

- "Avem discuții acum pentru o posibila ordonanța de urgența in privința legii offshore. Dupa adoptarea legii, in Comisia de specialitate din Camera Deputaților s-au facut modificari pana in ultimele minute. Au fost discuții, dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este la fel de bine definit…