- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca daca informația potrivit careia Colegiul Comisarilor, din care face parte și Corina Crețu, a votat pentru transmiterea scrisorii Comisiei Europene de avertizare a Romaniei privind modificarile la legile justiției, atunci aceasta este "o mincinoasa". "Daca…

- Viorica Dancila a fost intrebata, miercuri, la Ploiesti, daca a raspuns la scrisoarea trimisa de Frans Timmermans si a raspuns ca inca nu. "Nu am raspuns inca domnului Frans Timmermans, dar pentru mine exista o dezamagire. Este pentru prima data, iar in 9 ani cat am stat la Bruxelles in calitate…

- „Am avut gura aurita. Eu am spus zilele trecute ca am auzit ca principalul lucru discutat de Iohannis cu stapanii lui a fost sa scoata repede ceva iar impotriva Romaniei, ca asa il ajuta pe el in campania electorala”, a afirmat Dragnea.El a sustinut ca nicio virgula din legile de modificare…

- Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a anunțat oficial, luni dupa-amiaza, intr-o conferința de presa, ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dancila și președinților celor doua Camere…

- Comisia Europeana a confirmat luni ca prim-vicepresedintele sau, Frans Timmermans, le-a trimis vineri autoritatilor romane o noua scrisoare in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile referitoare la statul de drept in Romania. Scrisoarea este adresata presedintelui Klaus Iohannis, presedintelui…

- Procedura de activare a articolului 7 al Tratatului UE, lansata de Comisia Europeana, s-a aflat pe agenda reuniunii CAG desfasurate marti la Bruxelles. Potrivit lui Timmermans, motive de ingrijorare constituie in mod special procedurile disciplinare incepute contra judecatorilor care fac declaratii…