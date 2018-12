Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca Dacian Ciolos „nu este al romanilor, ci al multinationalelor, si nu numai”. El mai spune ca, pe holurile de la Bruxelles, se zvonea ca Guvernul va cadea, iar Corina Cretu era vehiculata ca premier. Liviu Dragnea a precizat, la Antena 3, ca inca nu s-au hotarat cine…

- Liderul USR Dan Barna va explica, la Adevarul Live, de la ora 14.00, in ce stadiu sunt negocierile cu Dacian Ciolos pentru o alianta la alegerile europarlamentare din mai. De asemenea, liderul USR va vorbi despre motiunea de cenzura pe care o va depune vineri Opozitia impotriva Guvernului Dancila, dar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, referindu-se la scandalul din Camera Deputatilor dupa ce opozitia a cerut revocarea lui Liviu Dragnea si Florin Iordache din conducerea acestui for, ca trebuie mai multa responsabilitaate din partea celor care s-au implicat in acel joc de teatru, apreciind…

- Acesta din urma a declarat, la randul sau, ca Guvernul nu mai are credibilitate in fata Comisiei Europene, dupa ce premierul Dancila a vorbit de rau propriul popor dupa reprimarea dura a manifestatiilor din 10 august, dar si prin impunerea de catre Liviu Dragnea a ministrilor obedienti in Guvern. Desi…

- Gigel Știrbu a avut un raspuns taios pentru Dacian Cioloș, dupa ce acesta a susținut ca PNL refuza sa se reformeze. "Un sinecurist acuza! De fiecare data cand nu se simte bagat in seama, Dacian Cioloș, iese, cum altfel decat pe Facebook, și ataca Partidul Național Liberal.Acest…

- "Un premier foarte bun ar fi Corina Cretu. Un om cu experienta, cu conexiuni, cu relatii. Daca dai jos Guvernul si vi cu o noua Dancila, mai bine nu-l mai dai (...) Trebuie sa inteleaga si Iohannis si PNL si toate fortele politice ca PSD are majoritate, dar macar daca schimbi Guvernul sa vi cu unul…

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…

- „Guvernul face o campanie de informare a populației privind referendumul pentru familie. Au incercat unii sa manipuleze ca intrebarea de pe buletinul de vot (n.r. Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?) este neclara. Legea este clara, nu poate…