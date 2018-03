Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, marti seara, ca neincluderea Ecaterinei Andronescu, a lui Codrin Stefanescu sau Nicolae Banicioiu în noua structura de conducere a PSD a fost determinata de faptul ca delegatii la congres nu au

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a indemnat, luni, pe colegii sai, in prima sedinta a Biroului Permanent National in noua formula, sa nu ii dezamageasca pe cei care i-au votat, iar proiectele aprobate in Congres nu sunt pentru PSD, ci pentru Romania.

- Liviu Dragnea si-a incheiat discursul sustinut la Congres anuntand ca este dispus sa mearga mai departe, „indiferent de lovituri”, chiar si impotriva celor din interior care sunt „cele mai dureroase”, pentru a indeplini toate obiectivele din programul de guvernare.

- Codrin Stefanescu a declarat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca pentru functia de presedinte executiv candideaza Liviu Dragnea contra lui Nicolae Banicioiu si a Ecaterinei Andronescu, iar, pentru secretar general, Liviu Dragnea impotriva lui Codrin Stefanescu.

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente importante ale carierei sale politice, in contextul afirmatiilor liderului PSD care ii recomanda lui Codrin Stefanescu sa discute cu

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, ca inca nu a trecut termenul limita pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Guvern. Ea a precizat ca este in continuare suparata pe ceea s-a intamplat la nivelul ministerelor, iar toti din…

- Dupa o lunga perioada de tacere, politicianul a transmis un mesaj in care a spus cand l-a ajutat pe Liviu Dragnea. "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Pana sa inceapa sedinta Comitetului Executiv National, in care sa se stabileasca o serie de chestiuni ce tin de apropiatul Congres la de la finele acestei saptamani, Liviu Dragnea a adus in discutie o posibila schimbare, la nivelul conducerii PSD. Si anume varianta ca in Partidul Social Democrat sa…

- Codrin Ștefanescu a reacționat dur dupa ce Liviu Dragnea a anuntat, luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) ca va propune ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune, posturile urmand a fi egal impartite intre femei si barbati. ”Daca alegem vicepreședinții…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste luni, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD pregatitoare Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. La Congresul PSD si-au anuntat oficial candidatura…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca va fi convocat in maxim 10 zile un Comitet Executiv al PSD, in care se va decide daca la Congresul din 10 martie vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de conducere in PSD. Dragnea a spus ca in cazul in care se vor organiza alegeri, atunci iși va…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal, transmite News.ro . “Sa vedem ce stabilim…

- Dragnea despre Tudorel Toader: Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, „are ritmul lui” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va…

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Comitetului Executiv National al partidului, ca 27 de secretari de stat vor fi inlocuiti, iar in doua sau trei cazuri se vor mai purta discutii....

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri, inaintea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, intrebat daca stia ca Liviu Dragnea a convocat un Congrex extraordinar in luna martie, ca n-a auzit „sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul acesta”.

- PSD va lansa un apel catre toate forțele politice din Romania, pentru asumarea unui proiect de țara pe termen lung. Anunțul a fost facut, miercuri, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, de catre președintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”La acest Congres vreau sa lansam un apel catre toate…

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea Comitetului Executiv National al partidului pentru miercuri, urmand sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si a reafirmat ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta „unor executii” in PSD, anuntate de „prosti” pe „tot felul…

- Președintele PSD a anunțat cand va fi organizat CExN și a raspuns și speculațiilor potrivit carora se va discuta despre excluderea lui Codrin Ștefanescu și Niculae Badalau. ”O sa-mi cer scuze tuturor colegilor mei. CExN il facem miercuri și imediat cum termin conferința de presa o sa plece…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele…

- “Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa-si faca Guvernul "si nu alte institutii". Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt cercetati…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- Partidul Social Democrat a decis in cadrul ședinței Comitetului Executiv Național retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democrații vor alege marți un nou premier. Intr-o conferința de presa dupa Comitetul Executiv Național,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca el nu va mai face propunerea pentru premier in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD care va avea loc marti, nominalizarea urmand sa...

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca inca spera ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres.Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Social-democrații gorjeni vor lua o decizie in ceea ce privește o posibila revenire in PSD a fostului președinte executiv, Ion Calinoiu in cadrul unei ședințe de Comitet Executiv sau de Birou Politic Județean. Anunțul a fost facut de Cosmin Popescu, vicepreședintele PSD Gorj care, insa a evitat sa iși…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa-i mulțumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat, miercuri, din funcția de ministru al Apelor și Mediului. Dragnea a spus ca propunerea pentru noul ministru va fi stabilita în cadrul CEx care va fi convocat zilele urmatoare.…