- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca Augustin Lazar a trecut prin viata "cum a vrut", a fost "sustinator al tortionarilor", un "instrument" al unui sistem de politie politica foarte dur, a trecut "hopul" Revolutiei, a intrat pe un drum "foarte smecher" si a ajuns primul procuror…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera ca majoritatea parlamentara, care a votat miercuri in Camera Deputatilor pentru modificarea Codului penal, s-a subordonat intereselor lui Liviu Dragnea de "a scapa" de Justitie si s-a "delegitimat complet" fata de mandatul primit de la alegatori, conform…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Suceava, ca președintele Klaus Iohannis nu il schimba pe Augustin Lazar, de la Parchetul General, deoacrece instituția menționata are dosarul caselor care vizeaza familia Iohannis, potrivit mediafax."Ca resursele noastre sunt ale altora, ca…

- Calin Popescu Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica, la Timișoara, ca președintele Klaus Iohannis are o „atitudine de complicitate”, in condițiile in care nu il revoca din funcție pe procurorul general și a criticat Societatea Timișoara pentru ca ii va da un premiu lui Lazar, transmite Mediafax.Calin…

- Intrebat de realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire" de la Antena 3, Radu Tudor, daca Liviu Dragnea este ofensiv iar Klaus Iohannis este defensiv, analistul politic Bogdan Chirieac a spus: "Nu a aratat deloc lucrul acesta și, in opinia mea, PSD și ALDE nu trebuie sa mearga la discuții…

- Liviu Dragnea cere, oficial, revocarea lui Augustin Lazar din funcția de procuror general al Romaniei, dupa dovezile de la CNSAS prin care a refuzat sa propuna, spre eliberare, a disidentului Iulius Filip, in doua randuri, pe cand era președintele comisiei de eliberari de la Penitenciarul Aiud.Șeful…

- Astazi, 8 aprilie 2019, la ora 11:00, domnul Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va face o declaratie de presa, la sediul institutiei, et. I, Sala de consiliu. Declaratia de presa priveste solutionarea unei cauze istorice, transmite Parchetul…