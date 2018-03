Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, despre Legile justiției, adoptate luni de Parlamentul Romaniei, și a spus ca „ar fi pacat dupa atatea discuții, dupa atata scandal, sa avem niște legi proaste”. Prezent la Salonul Internațional Auto București, președintele Klaus Iohannis a fost intrebat…

- Gorghiu a postat, luni, pe Facebook, un text prin care atrage atenția ca PSD are din nou ca prioritate modificarea legilor justiției. „Peste 100 de ani PSD va sarbatori Centenarul legilor justiției, caci al Unirii nu e o prioritate azi! Orice dezbatere, orice discuție in aceasta țara…

- Legea referendumului intra luni la votul final in Senat, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza AGERPRES . “Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astazi intra in votul final de la Senat, speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici,…

- Chiar daca nu a fost inca chemat la Comisia SRI pentru a povesti tot ce știe, Liviu Dragnea nu a mai avut rabdare și a spus totul la Antena 3. Dragnea i-a dat astfel replica lui Gabriel Oprea care se lauda zilele trecute ca l-a susținut pentru conducerea...

- "Mingea va ajunge in terenul președintelui Iohannis, care pe mine ma surprinde ca nu și-a luat o minima precauție. Mie imi e foarte greu sa ințeleg cum va putea sa refuze președintele cererea de revocare, cand exista acuzații atat de concrete. Președintele este obligat sa vegheze la respectarea Constituției,…

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis nu coordoneaza ”statul paralel”, dar este un beneficiar direct al gruparii. Totodata, Liviu Dragnea a precizat ca președintele Iohannis prefera sa apere aceasta structura, din cauza unor interese...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat sambata, in cadrul Congresului extraordinar al formatiunii politice, ca reforma legilor justitiei si a Codurilor penale va continua dupa un calendar strict, respectand experienta europeana, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat raspicat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca vor duce pana la capat modificarea legilor Justitiei si a Codurilor Penale si ca vor initia legi noi pentru organizarea si functionarea serviciilor de informatii.

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Liderul suprem al PSD, Liviu Dragnea, reales fara contracandidat la Congresul partidului, a reluat lupta cu statul paralel și în cadrul congresului, spunând ca partidul va merge înainte "fara ezitare" pentru a face reforma

- Ziua decisiva pentru PSD. Partidul isi alege astazi noua conducere, intr-un Congres fara emotii pentru Liviu Dragnea, care a anuntat deja pe cine sustine pentru a deveni mana sa dreapta. Viorica Dancila este favorita pentru ocuparea functiei de presedinte executiv al formatiunii, pentru care se infrunta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre legile justiției, despre ridicarea MCV, dar și despre modificiarea Codurilor Penale din Romania.”Am discutat despre legile justiției. De asemenea, am discutat despre…

- "De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa ancheteze cu privire la posibile abuzuri legate de Fisa?", s-a intrebat Trump pe Twitter, referindu-se la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), care reglementeaza conditiile in care este plasata sub supraveghere o persoana. "Asta va fi fara…

- Asa cum era de asteptat, propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, procuror sef al DNA, a declansat o serie de proteste. Se aduna semnaturi de sustinere si se pregatesc actiuni de proteste in toata tara. Nemultumirile fata de legea salarizarii au trecut in plan secund. Daca PSD are…

- „Pe scurt, sesizarile se refereau la statutul judecatorului si procurorului, la functionarea CSM si la organizarea judiciara. Motivarea sesizarilor a fost aceea ca proiectele de modificare a legilor „submineaza independenta magistratilor din Romania”. De fapt, nimic altceva decat o formula lozincarda,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu dorește sa colaboreze cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției, pentru ca el nu are atribuții pe acest domeniu.”Nu vreau sa colaborez cu președintele pe tema justiției, pentru ca eu nu am atribuții aici. Eu am cerut aceasta discuție de…

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a dezbatut miercuri modificarile aduse legilor justitiei din Romania. Europarlamentarii romani membri ai PSD si ALDE au incercat sa explice ca lupta anticoruptie de la noi din tara este, de fapt, un abuz impotriva cetatenilor. Europenii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie DNA pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic, informeaza Agerpres.ro. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se plange zilnic ca statul paralel vrea sa-l aresteze ca sa nu aplice programul de guvernare. Probabil ca statul asta paralel are si alte parghii cu care impiedica guvernul PSD sa isi onoreze p...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției propus in Guvernul Dancila, iși continua mandatul inceput in Guvernul Grindeanu și apoi din Guvernul Tudose. A fost judecator al Curții Constituționale, este de profesie procuror și este ministru independent, susținut atat de cei de la ALDE cat și de cei de la PSD.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania catre CE. "Noi vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial de aici. Pentru noi si pentru comisie este important sa…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- Riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze, spune fostul șef de stat Traian Basescu, care cere dezbatere pe modificarea legilor justitiei. "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- STIRIPESURSE.RO va informa, ieri, asupra faptului ca oficialii de la Bruxelles intenționeaza ca cheme Romania in fața Parlamentului European, din cauza modificarilor la legile justiției. Europarlamentarul Sigfried Mureșan confirma aceasta informație și arata ca Romania va fi chemata la raport in…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cât mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, în urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa…

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- PNL face apel la judecatorii Curții Constituționale, prin intermediul unui comunicat de presa, sa analizeze "cu responsabilitate și temeinicie" sesizarile formulate de liberali privind pachetul legislativ de modificare a Legilor justiției. "Pozitia exprimata astazi, in plenul CSM, de presedintele Klaus…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Moartea Regelui Mihai este cel mai important eveniment al anului 2017, arata un sondaj IRES. Modificarile aduse legilor justiției și scandalul OUG 13 sunt considerate cele mai importante evenimente politice ale anului 2017. La intrebarea deschisa „Care a fost evenimentul politic major al anului 2017?”,…

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.