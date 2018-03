Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nemulțimiții de la Congresul PSD, Ecaterina Andronescu, Codrin Ștefanescu și Nicolae Banicioiu, in ciuda faptului ca la televizor se plangeau despre incalcarea regulilor democratice din partid, in spatele ușilor inchise incercau sa negocieze cu el pentru…

- Senatorul PMP a afirmat ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu va ramane "in pozitia actuala" pana la alegerile din 2019 si ca acesta a sustinut alegerea premierului Viorica Dancila in functia de presedinte executiv al PSD pentru a-i "transfera" responsabilitatea politica a guvernarii. Prezent la postul…

- Iata notele date joi de Remus Borza in direct, la DC News Live: Viorica Dancila - nota 7: ”Trebuie sa se hotarasca sa vorbeasca ori in romana, ori in engleza. De șase ori a spus ”imunoglobina” in loc de imunoglobulina. Ințeleg cand vorbești liber sa nu iți iasa de cateva ori, dar de șase ori?…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- E scandal in toata regula la Congresul PSD, acolo unde Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu acuza jocurile de culise facute in favoarea premierului Viorica Dancila, astfel incat aceasta sa ocupe funcția de președinte-executiv al partidului. Banicioiu a acuzat voalat fraudarea votului…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Astfel, toti sefii organizațiilor județene au primit ordin sa desfaca plicul cu buletinele inaintea votului si sub supravegherea șefului de zona sa fie taiate cu pixul numele Ecaterinei Andronescu, ale lui Nicolae Banicioiu și Codrin Ștefanescu. Potrivit acestui scenariu, la momentul votului, cu…

- Comitetul Executiv al PSD a validat toate candidaturile pentru functiile de conducere din partid. Liviu Dragnea a declarat ca le-a propus colegilor sa aprobe și dosarele care nu indeplineau toate condițiile. Este vorba de cei patru andidati care s-au plans ca li s-au pus bete in roate pentru…

- Codrin Stefanescu a declarat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca pentru functia de presedinte executiv candideaza Liviu Dragnea contra lui Nicolae Banicioiu si a Ecaterinei Andronescu, iar, pentru secretar general, Liviu Dragnea impotriva lui Codrin Stefanescu.

- Liviu Dragnea nu avea de ce sa blocheze acele candidaturi (n.r. ale Ecaterinei Andronescu, Codrin Ștefanescu, Adrian Radulescu, Nicolae Banicioiu), a fost de spectacol, el controleaza cea mai mare parte a delegațiilor la Congres, nu-și pune problema rezultatelor, șansa e foarte mica sa existe vreo…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- „Faptul ca ne-a aprobat sa candidam intr-o competitie libera este foarte normal. In momentul de fata, avem la functiile de presedinte executiv - Dragnea contra Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andronescu, la secretariatul general - Dragnea impotriva lui Codrin Stefanescu. (...) Raman cu regretul ca nu…

- Deși in CEx i-a fost aprobata candidatura pentru funcția de secretar general, Codrin Ștefanescu nu coboara armele impotriva lui Liviu Dragnea.„Faptul ca ne-a aprobat sa candidam intr-o competiție libera este foarte normal. In momentul de fața, avem la funcțiile de președinte executiv - Dragnea…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- UPDATE: Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri lista candidatilor pentru functiile puse la bataie in Congresul de sambata. Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte.…

- Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte. 19 dosare au indeplinit conditiile si au intrat automat pe buletinele de vot. De asemenea, au fost…

- "Am citit acest editorial al domnului Oprea si nu credeam ca o sa faca o asemenea greseala. Dupa congres o sa povestesc cum a fost atunci", a spus Liviu Dragnea, la Parlament.Gabriel Oprea a sustinut, intr-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea a ajuns presedintele PSD "si cu ajutorul"…

- Comitetul Executiv al PSD trebuie sa valideze candidaturile depuse pentru funcțiile de președinte executiv, secretar general și vicepreședinte. Tensiunile dintre tabere sunt din ce in ce mai evidente. Codrin Stefanescu, inca secretar adjunct al partidului, a declarat ca in partid trebuie…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata in sedinta Consiliului Executiv și a promis ca va vorbi mai multe, dupa Congresul Extraordinar de sambata. “Daca imi aduc aminte cred ca tot dumnealor…

- Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform carora acest congres ar fi trebuit sa se concentreze pe proiectul de tara si nu pe alegeri, Dragnea a raspuns: "Da, vad ca se concentreaza foarte mult pe proiectul de tara in ultimele saptamani, dar startul proiectului va fi prezentat la Congres".…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, joi, ca nu stie cat de bine le face “acest scandal” membrilor PSD care critica modul de alegere stabilit pentru Congres si “ar face bine sa se gandeasca si la partid. Dragnea a subliniat ca nu se gandeste la sanctiuni, dar se gandeste sa ceara lamuriri. Acesta…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv National de vineri vor fi aprobate sau respinse dosarele de candidatura si i-a indemnat pe cei care fac "scandal exagerat" sa se gandeasca si la formatiunea din care fac parte. "In Comitetul Executiv…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a afirmat ca nu poate particia la congresul PSD pentru ca nu este pe lista delegaților. Ștefanescu a anunțat ca acesta este și cazul Ecaterinei Andronescu și a lui Nicolae Banicioiu. Totuși, secretarul PSD a fost contrazis de cei doi.

- ”Astazi de dimineața, colegii din PSD Sector 1 s-au autosesizat și unul dintre delegați și-a retras delegația pentru ca eu sa pot sa intru in Congres. La așa ceva s-a ajuns. Exista posibilitatea, pentru ca actuala conducere a PSD nu vrea sa ne lase sa candidam (...) Acum, ca Liviu Dragnea a schimbat…

- ”Nu a fost o unanimitate in CEx, s-au exprimat voci critice, nu a fost o discuție despre proiectul de țara, imi pare rau. și eu sunt de acord cu ideea de congres, dar sa vedem de ce-l facem. Ordinea de zi o facem vineri. De vineri pana sambata, propunem și dezbatem proiectul de țara cu membrii de…

- Secretarul general adjunct al PSD a spus, Codrin Stefanescu, a spus ca are senzatia ca lui, Ecaterinei Andronescu si lui Nicolae Banicioiu li se pun bete in roate pentru a nu candida pentru functii la Congresul PSD. Stefanescu a spus ca organizatia din care face parte nici macar nu l-a pus pe lista…

- "Mie, Ecaterinei Andronescu și lui Nicolae Banicioiu ni se cam pun bețe in roate pentru a ne depune candidaturile la acest Congres. Organizația mea nici nu m-a trecut delegat la Congres. Avem o problema in a ne depune candidaturile", a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. știrea se actualizeaza

- Scandal total in justitia din Romania. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, politicienii ies la atac. Desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu sunt motive de revocare ale lui Kovesi, cei de la PSD s-au dezlantuit.Citeste si:…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de 10 martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt Codrin Stefanescu,…

- "Am discutat chestia asta in interior si va spun ca sunt multumit de raspunsul pe care l-am primit. In orice caz, se va duce la Comisia de control al SRI. Acolo o sa spuna lucruri mai importante. Cred ca va trebui sa discutam in spatiul public si despre modul in care a fost vanat partidul nostru,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, luni, inaintea sedintei CEX, ca spera ca Liviu Dragnea sa tina cont ca a fost sustinut de partid sa ajunga presedinte, dar si sa tina cont de directia formatiunii si de vocile critice.

- ”Trei intamplari din ultima vreme au umplut paharul, spune un vicepreședinte PSD. Iohannis a anunțat la televizor ca președintele nostru s-a dus la o intalnire in secret la Cotroceni. Am ramas fara glas, cand am aflat chiar din gura lui Iohannis ca a mers la negocieri, ca Dragnea e o jucarie pe biroul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca la Congresul PSD iși va intreba colegii daca vorbește ”mult și rau”, așa cum a spus Liviu Dragnea. In cazul in care colegii ii vor spune acest lucru, el va pleca acasa.”Nu ințeleg de ce a spus Liviu Dragnea acest lucru public,…

- Liviu Dragnea a insistat pentru un Congres Extraordinar al PSD, iar dorinta i-a fost ascultata. Se pare ca rolul acestui congres este acela de a-l scapa pe Dragnea si de alte pericole din partid. Principala dorinta a acestuia este sa scape de oamenii ce l-au tradat in ultimul timp. Codrin Stefanescu,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu intelege asta "ramane de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat daca s-a impacat cu secretarul general…

- In ultimul Comitet Executiv al PSD, Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu au avut o confruntare directa, iar cel din urma a ținut sa-i aminteasca lui Dragnea ca este ”inca” președinte al PSD, dar ca aceasta situație s-ar putea schimba. Citește și: Votul pentru Guvernul Dancila a fracturat PSD.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Scandal in PSD, in urma CEx-ului de vineri. Potrivit unor jurnaliști, intre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a avut loc un schimb dur de replici, dupa ce Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei. Nu e un scandal, e un cataclism in PSD, care va lasa urme, a comentat Cozmin Gusa. Consultantul…

- Scandal în PSD, în urma CEx-ului de vineri. Potrivit unor jurnaliști, între Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a avut loc un schimb dur de replici, dupa ce Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei.

- Scandal în PSD, în urma CEX-ului de astazi. Potrivit DCNews, între Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a avut loc un schimb dur de replici, dupa ce Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei.

- Miza numirii ministrilor in viitorul Guvern i-a intaratat pe social-democrati pana la punctul in care s-a ajuns la amenintari grele. Doua figuri marcante din PSD, Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu, au fost in prim-planul evenimentelor de la CEx de vineri, iar diferentele de opinie anunta un aparitia…

- Liviu Dragnea nu va face nicio propunere pentru fotoliul de premier, marți la ședința PSD în care se va discuta acest lucru. Mai mult, Dragnea nu va participa la ședința. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al partidului, a explicat ca Liviu Dragnea a spus la ședința CEx…

- 1. Decizia solomonica Sa li se dea dreptate atat lui Carmen Dan cat și premierului Mihai Tudose. Pe de-o parte se poate invoca faptul ca ministrul Carmen Dan a procedat bine cand a cerut demisia șefului IGPR, Bogdan Despescu, mai ales ca opinia publica a cerut caderea unor capete importante.…